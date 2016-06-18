گذرگاه مرزی «تورخم» بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، به دنبال تنش های گسترده و درگیری بین نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان در مرز تورخم، صبح امروز با توافق پاسگاه های مرزی دو کشور این مرز بازگشایی شد.

با وجود بازگشایی این مرز، هنوز منع آمد و شد در این منطقه در جریان است.

لازم به ذکر است که طی چند روز گذشته درگیری های شدیدی بین نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان درمرز تورخم به وقوع پیوست و دوطرف اقدام به تبادل آتش در این مرز کردند که در نتیجه آن «علی جواد چنگیزی» یکی از مقامات ارشد نظامی پاکستان کشته و تعدادی از نیروهای امنیتی دو طرف نیز کشته و زخمی شدند.

مرز تورخم بیش از یک ماه پیش به دلیل تشدیل مسائل امنیتی و تشدید اختلاف ها میان پاکستان و افغانستان، از سوی پاکستان بسته شده بود، اما چند روز پس از مسدود شدن و در نتیجه ملاقات «عمر زاخیلوال» سفیر افغانستان در پاکستان با «راحیل شریف» فرمانده ارتش این کشور بازگشایی شد.

این مرز یکی از اصلی ترین گذرگاه های مرزی میان پاکستان و افغانستان است که نقش مهمی در تجارت و البته رفت و آمدها و تجارت غیرقانونی میان دو کشور دارد.