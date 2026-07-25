صنعت پالایشی جور بازار را کشید؛ رشد شاخص کل به مرز ۴.۹ میلیون واحد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه نخستین روز هفته جاری را با روندی مثبت اما کم‌رمق پشت سر گذاشت؛ معاملاتی که در آن، تمایل معامله‌گران به صندوق‌های درآمد ثابت و چند نماد شاخص‌ساز پالایشی، پررنگ‌تر از کلیت بازار به چشم آمد.

در جریان دادوستدهای روز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱۰ هزار و ۴۳۲ واحدی (معادل ۰.۲۱ درصد) روبه‌رو شد و در ایستگاه ۴ میلیون و ۸۹۴ هزار و ۴۳۴ واحد آرام گرفت. نماگر هم‌وزن نیز با ثبت عملکردی بهتر، رشد ۷ هزار و ۸۵۴ واحدی (معادل ۰.۵۸ درصد) را تجربه کرد که نشان‌دهنده اقبال نسبی به نمادهای کوچک و متوسط بازار در مقایسه با برخی بزرگان است. در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افزایش ۱۶۳ واحدی، خود را به کانال ۳۹ هزار و ۱۶ واحد رساند.

نقشه معاملات و تراز نقدینگی در بازار

ارزش معاملات خرد بازار در این روز به رقم ۲۳ هزار و ۳۸ میلیارد تومان رسید که پویایی نسبی جریان نقدینگی را نشان می‌دهد. با این حال، برآیند حرکت سهامداران حقوقی نشان از خروج ۱۱۹ میلیارد تومان پول از بازار سهام (ورود نقدینگی ناشی از فروش حقوقی‌ها) داشت.

نکته قابل‌توجه در معاملات این روز، هجوم سنگین منابع مالی به سمت ابزارهای کم‌ریسک بود؛ به طوری که صندوق‌های درآمد ثابت موفق به جذب ۱ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان نقدینگی تازه شدند. در پایان زمان معاملات، بازار با برتری تقاضا در برخی گروه‌ها بسته شد؛ ۲۵۰ نماد در صف خریدی به ارزش ۳ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان ایستادند، در حالی که ۹۱ نماد با صف فروشی به ارزش ۱ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان مواجه بودند. همچنین ۱۲۵ نماد مثبت و ۱۱۱ نماد منفی دیگر، بدون تجربه صف خرید یا فروش به کار خود پایان دادند.

پیشتازان و ترمزهای شاخص کل

در میان نمادهای بورسی، گروه پالایشی بیشترین نقش را در سبزپوشی شاخص کل ایفا کرد. نمادهای زیر بیشترین تأثیر را در تغییرات نماگر اصلی بورس بر جای گذاشتند.

شپنا (پالایش نفت اصفهان) با اثر مثبت ۱۸,۹۸۲ واحدی بر شاخص، شبندر (پالایش نفت بندرعباس) با اثر مثبت ۴,۵۰۹ واحدی بر شاخص، شستا (سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) با اثر مثبت ۲,۲۵۰ واحدی بر شاخص، فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) با اثر منفی ۳,۰۹۵ واحدی بر شاخص و پارسان (گسترش نفت و گاز پارسیان) با اثر منفی ۲,۸۴۱ واحدی بر شاخص.

در بازار فرابورس نیز نمادهای سامان با ۳۸.۶ واحد، بپاس با ۳۶.۹ واحد و نی‌شکر با ۳۳.۵ واحد، بیشترین حمایت را از شاخص کل فرابورس به عمل آوردند. در مقابل، نماد پتروشیمی آریا با تأثیر منفی ۳۱ واحدی، مانع از رشد بیشتر این نماگر شد.

رفتار معامله‌گران در نمادهای پرتراکنش

بررسی آمار معاملات خرد نشان می‌دهد که سرانه خرید و فروش سهامداران حقیقی در سطح تعادلی ۸۲ میلیون تومان قرار داشته است. در بورس تهران، نمادهای تادیکو، شپنا و شبندر در صدر لیست پرتراکنش‌ترین‌ها جا گرفتند؛ به گونه‌ای که شپنا با معامله بیش از ۱.۱ میلیارد برگه سهم به ارزش ۱۱ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان، شلوغ‌ترین نماد بازار بود. در فرابورس نیز نمادهای زهلال، فزر و ذرت توجه معامله‌گران را به خود جلب کردند که در این میان، داروسازی شهید قاضی (دقاضی) با ارزش معاملات ۴ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومانی، حجم قابل‌توجهی از جابه‌جایی نقدینگی را ثبت کرد.