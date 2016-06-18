ترجمه قرآن برای کودک و نوجوان دشوار است اما نباید ناامید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نشر و تولید کتابهای قرآنی کودک و نوجوان، عصر دیروز ۲۸ خرداد ماه با حضور محمود حکیمی و سیدعلی کاشفی خوانساری در بیستو چهارمین نمایشگاه بینالمللی قرآن برپا شد.
در این نشست، محمود حکیمی نویسنده و پژوهشگر ادبیات دینی کودک و نوجوان با اشاره به ضرورت آسیبشناسی آثار دینی برای این گروه سنی گفت: نوجوان ما باید از مطالعه یک اثر دینی هم به آگاهی لازم دست پیدا کند و هم از خواندن لذت ببرد. اما گاهی نویسندگان ما در نوشتن از مفاهیم دینی و شخصیتهای مذهبی به بیراهه میروند و از افراد مقدس، اسطورههایی دست نیافتنی میسازند یا مفاهیم مذهبی را سخت و پیچیده جلوه میدهند.
نویسنده کتاب «مبانی ادبیات دینی کودکان و نوجوانان» ادامه داد: اصولا جامعه ایران بهویژه در قشر کودک و نوجوان اهل مطالعه نیستند و این جای تأسف دارد که جامعه ایرانی با این مخزن فرهنگی عظیم چرا باید با مشکل کتابگریزی مواجه باشد.
حکیمی با بیان اینکه بسیاری از کتب ما با مشکل مفهومی مواجه است، تاکید کرد: باید از نویسندگان کودک و نوجوان خواست که مطالعات زیادی داشته باشند تا بتوانند کتابی چاپ کنند که کودک و نوجوان را به سوی خود بکشاند.
این نویسنده کتابهای دینی، تشخیص سره از ناسره و توجه به اسرائیلیات را یکی دیگر از مواردی دانست که نویسندگان کودک و نوجوان باید به آن توجه کنند و افزود: «اسرائیلیات»، داستانها و روایاتی جعلی است که نه در قرآن، نشانی از آنها میتوان یافت نه در کتب معتبر حدیث؛ روایتهایی که در سدههای نخست اسلام، از سوی یهودیان مسلمان شده یا مسلمانانی که برای رفع ابهامات خود به کتبی چون عهد عتیق مرجعه میکردند شکل گرفته و رواج یافتهاند.
حکیمی در پایان این نشست تأکید کرد: ترجمه قرآن برای کودک و نوجوان کار بسیار دشواری است اما نباید ناامید شد و باید برای کودک و نوجوان کتابهای قرآنی چاپ شود، به همین منظور نویسندگان و مؤلفان باید کلاسهای مربوط به نوشتار کتاب کودک و نوجوان را بروند تا بتوانند با ادبیات کودک و نوجوان آشنا شده و کارهای بهتری را ارائه دهند.
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