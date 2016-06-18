«پوتین»: «کامرون» به دنبال باج خواهی از اتحادیه اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «ولادیمر پوتین» رئیس جمهور روسیه با حضور در جمع خبرنگاران تصمیم «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان به برگزاری همه پرسی جدایی/ماندن در اتحادیه اروپا را نوعی باج خواهی توصیف کرد که با هدف ترساندن این اتحادیه صورت می گیرد.

وی با زیرسوال بردن انگیزه های نخست وزیر انگلستان گفت: راستی هدف از این همه پرسی آن هم وقتی خود کامرون مخالف جدایی است، چیست؟

پوتین با غیر قابل پیش بینی خواندن نتیجه این همه پرسی گفت: این مسئله به مردم انگلستان بستگی دارد. البته من هم عقیده خودم را دارم که ترجیح می دهم پیش از برگزاری همه پرسی بازگو نکنم.

انگلستان امروز شنبه برای سومین روز متوالی از زمان قتل «جو کاکس» نماینده پارلمان، مانع از ادامه کار ستادهای تبلیغاتی شد که از مدتی پیش برای ترغیب مردم به جدا شدن/ماندن در اتحادیه اروپا فعالیت خود را آغاز کرده اند.

در حالیکه خبرها از دستگیری «توماس مِیر» ۵۸ ساله از اعضای «بریتین فرست» گروه افراطی مخالف ماندن در اتحادیه اروپا به جرم قتل خانم کاکس خبر می دهند؛ انتظار می رود که در جبهه جدایی طلبان، لحن تند ستادهای تبلیغاتی با آغاز به کار مجدد آنها تا حد زیادی فروکش کند.

ناگفته نماند که کاکس ۴۱ ساله که از اعضای حزب «کارگر» بود از طرفداران ادامه ماندن انگلستان در اتحادیه به شمار رفته و تبلیغات گسترده ای را در جهت حمایت از مهاجرین به ویژه پناهجویان سوری انجام می داد.

در این میان، نظرسنجی تلفنی که به طور مشترک از سوی روزنامه هرالد و مرکز «بی ام جی» انجام شد، نشان می دهد که در حال حاضر جدایی طلبان به نسبت ۷ امتیاز از طرفداران ماندن در اتحادیه عقب هستند.

این در حالیست که نظرسنجی مستقل مرکز بی ام جی که به صورت آنلاین انجام شد، روندی کاملا معکوس را نشان می دهد و در آن جدایی طلبان با ۱۰ امتیاز تفاوت از طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا پیشی گرفته اند.

همه پرسی خروج/ماندن در اتحادیه اروپا هفته آینده در تاریخ ۲۳ ژوئن و در رقابتی تنگاتنگ بین طرفین برگزار می شود.