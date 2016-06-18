به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشی مدرسه ملی سینمای ایران با موضوع «آسیب‌شناسی آموزش دانشگاهی سینما در ایران» برگزار می‌شود.

این سلسله نشست ها به پژوهش هایی اختصاص دارد که با نظارت دفتر مطالعات سازمان امور سینمایی و همکاری مدرسه ملی سینمای ایران و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با رویکرد میان رشته ای انجام گرفته است.

در این نشست که براساس پژوهشی با همین عنوان نوشته فرشاد عسگری کیا عضو هیات علمی دانشگاه سوره برگزار می شود، احمد الستی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، امیرحسن ندایی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، مهدی رحیمیان عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما و حمید دهقانپور عضو هیات علمی دانشگاه هنر به نمایندگی از دپارتمان های دانشگاه‌های مختلف سینمایی در کشور درباره مسایل مربوط به آموزش دانشگاهی سینما در ایران به بیان دیدگاه‌های خود می پردازند.

این نشست که ورود به آن برای عموم آزاد است با اجرای رامتین شهبازی از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰ روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ در محل مدرسه ملی سینمای ایران واقع در سه راه اقدسیه، خیابان موحد دانش، کوچه نیلوفر، پلاک ۳ برگزار می شود.