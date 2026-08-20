محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی نشاندهنده کاهش یک تا دو درجهای دما طی امروز است و سپس از روز شنبه تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما مورد انتظار خواهد بود.
وی افزود: امروز سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبغربی، جنوبی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود که احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از اواسط روز جمعه تا اواخر روز شنبه با استقرار جریانات جنوبی، شاهد افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبشرقی و جنوبی استان خواهیم بود؛ شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج است.
سبزهزاری با اشاره به وضعیت دمایی شبانهروز گذشته تصریح کرد: شوش با دمای ۴۸.۴ درجه به عنوان گرمترین و ایذه با دمای ۲۳.۴ درجه به عنوان خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند؛ اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۷.۳ و کمینه دمای ۲۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
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