محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان‌دهنده کاهش یک تا دو درجه‌ای دما طی امروز است و سپس از روز شنبه تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما مورد انتظار خواهد بود.

وی افزود: امروز سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوب‌غربی، جنوبی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود که احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از اواسط روز جمعه تا اواخر روز شنبه با استقرار جریانات جنوبی، شاهد افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب‌شرقی و جنوبی استان خواهیم بود؛ شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج است.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: شوش با دمای ۴۸.۴ درجه به عنوان گرمترین و ایذه با دمای ۲۳.۴ درجه به عنوان خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۷.۳ و کمینه دمای ۲۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.