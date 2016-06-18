مسجد جامع ارومیه احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری ظهر شنبه در جلسه هماهنگی احیای مسجد جامع ارومیه با بیان اینکه نقشه فاز اول احیا و ساماندهی مسجد تاریخی جامع ارومیه آماده شده است افزود: طرح جامع و کلی مرمت و حفاظت مسجد تاریخی جامع ارومیه شامل اجرای طاق نماها، حجرات، کتیبه و محراب بی نظیر این مسجد است.

وی از تصویب کالبد تاریخی این مسجد با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و استاندار خبر داد و اظهارداشت: اعتبار مورد نیاز برای مرمت و حفاظت کامل مسجد جامع ارومیه افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده که شامل هزینه برای آزاد سازی حرایم، بناهای غیرمجاز احداث شده و مرمت و حفاظت این بنا است.

جباری با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به ارومیه گفت: در سفر هیئت دولت به استان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور ضمن بازدید از روند مرمت مسجد جامع ارومیه، تاكید زیادی بر حفظ و صیانت از این اثر تاریخی و مذهبی کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی ادامه داد:تاکنون در راستای مرمت و احیا این مسجد كارهای زیادی انجام شده كه امیدواریم با ادامه حمایتهای سازمان متبوع و استاندار آذربایجان غربی، بتوانیم هرچه سریعتر این پروژه را به اتمام برسانیم.

در ادامه این نشست مقرر شد الحاقات و مستحدثات ایجاد شده در حیاط مسجد و همچنین اعیانی واقع درضلع شرقی و مشرف به خیابان اقبال حذف شده و حجرات اضلاع شمالی، شرقی و غربی بر اساس مستندات تاریخی و همچنین كرت ها، فضای سبز، حوض حیاط مسجد وساماندهی ورودی های سه گانه مسجد جامع اجرا شود.

مسجد جامع از ارزشمندترین و قدیمی ترین مساجد ارومیه بوده و تاریخچه آن به دوره های سلجوقیان و ساسانیان برمی گردد.

این مسجد بی نظیر تاریخی که قدمت آن به دوران سلجوقیان می ‌رسد در وسط بازار بزرگ و قدیمی ارومیه جاخوش کرده، صحن بزرگ و شبستان آجری وسیعی دارد که وسط آن با گنبد بلندی پوشیده شده است.

از خصوصیت‌های بارز این مسجد شباهت قسمت قدیمی آن با کاخ ساسانی دامغان است و بنابر روایتی، ساخت مسجد پیش از این معبدی دوره‌ ساسانی بوده است، هسته‌ نخستین مسجد جامع ارومیه، شبستان گنبد ‌داری در وسط است که ساختمان آن به دوران سلجوقیان و قرن ششم هجری قمری تعلق دارد و ۴۰ ستون متصل به این شبستان گنبددار مربوط به دوران ایلخانی هستند.

حجره‌ های اطراف صحن مسجد به اوایل دوره‌ زندیه متعلق ‌اند و سنگ ‌نوشته‌ موجود، زمان احداث آن ‌را سال ۱۱۸۴ هجری قمری نشان می‌دهد، محراب مسجد سرتاسر پوشیده از کتیبه‌هایی به خط کوفی و ثلث است، در حاشیه‌ بیرونی محراب، آیه‌ ۲۵۵ و قسمتی از آیه ۲۵۶ سوره‌ بقره به خط کوفی نوشته شده است.