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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

بعد از دودهه؛

مسجد جامع ارومیه احیا می شود

مسجد جامع ارومیه احیا می شود

ارومیه – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت:كالبد تاریخی مسجد جامع ارومیه پس از گذشت بیش از دو دهه احیا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری ظهر شنبه در جلسه هماهنگی احیای مسجد جامع ارومیه با بیان اینکه نقشه فاز اول احیا و ساماندهی مسجد تاریخی جامع ارومیه آماده شده است افزود: طرح جامع و کلی مرمت و حفاظت مسجد تاریخی جامع ارومیه شامل اجرای طاق نماها، حجرات، کتیبه و محراب بی نظیر این مسجد است.

وی از تصویب کالبد تاریخی این مسجد با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و استاندار خبر داد و اظهارداشت: اعتبار مورد نیاز برای مرمت و حفاظت کامل مسجد جامع ارومیه افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده که شامل هزینه برای آزاد سازی حرایم، بناهای غیرمجاز احداث شده و مرمت و حفاظت این بنا است.

جباری با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به ارومیه گفت: در سفر هیئت دولت به استان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور ضمن بازدید از روند مرمت مسجد جامع ارومیه، تاكید زیادی بر حفظ و صیانت از این اثر تاریخی و مذهبی کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی ادامه داد:تاکنون در راستای مرمت و احیا این مسجد كارهای زیادی انجام شده كه امیدواریم با ادامه حمایتهای سازمان متبوع و استاندار آذربایجان غربی، بتوانیم هرچه سریعتر این پروژه را به اتمام برسانیم.

در ادامه این نشست مقرر شد الحاقات و مستحدثات ایجاد شده در حیاط مسجد و همچنین اعیانی واقع درضلع شرقی و مشرف به خیابان اقبال حذف شده و حجرات اضلاع شمالی، شرقی و غربی بر اساس مستندات تاریخی و همچنین كرت ها، فضای سبز، حوض حیاط مسجد وساماندهی ورودی های سه گانه مسجد جامع اجرا شود.

 مسجد جامع از ارزشمندترین و قدیمی ترین مساجد ارومیه بوده و تاریخچه آن به دوره های سلجوقیان و ساسانیان برمی گردد.

این مسجد بی نظیر تاریخی که قدمت آن به دوران سلجوقیان می ‌رسد در وسط بازار بزرگ و قدیمی ارومیه جاخوش کرده، صحن بزرگ و شبستان آجری وسیعی دارد که وسط آن با گنبد بلندی پوشیده شده است.

از خصوصیت‌های بارز این مسجد شباهت قسمت قدیمی آن با کاخ ساسانی دامغان است و بنابر روایتی، ساخت مسجد پیش از این معبدی دوره‌ ساسانی بوده است، هسته‌ نخستین مسجد جامع ارومیه، شبستان گنبد ‌داری در وسط است که ساختمان آن به دوران سلجوقیان و قرن ششم هجری قمری تعلق دارد و ۴۰ ستون متصل به این شبستان گنبددار مربوط به دوران ایلخانی هستند.

حجره‌ های اطراف صحن مسجد به اوایل دوره‌ زندیه متعلق ‌اند و سنگ ‌نوشته‌ موجود، زمان احداث آن ‌را سال ۱۱۸۴ هجری قمری نشان می‌دهد، محراب مسجد سرتاسر پوشیده از کتیبه‌هایی به خط کوفی و ثلث است، در حاشیه‌ بیرونی محراب، آیه‌ ۲۵۵ و قسمتی از آیه ۲۵۶ سوره‌ بقره به خط کوفی نوشته شده است.

کد مطلب 3689052

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