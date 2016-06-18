به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری اعلام کرد هکر تعدادی از سایت های دولتی را دستگیر کرده است.

چندی پیش هک تعدادی از سایت های دولتی، جنجال رسانه ای زیادی را ایجاد کرد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه، براساس وظایف ذاتی و مأموریت های محوله، در راستای پاسداری از امنیت فضای مجازی، با ورود به موضوع و انجام اقدامات فنی، موفق به شناسایی و دستگیری هکر تعدادی از این سایت ها شد.

بنابراین گزارش این هکر که با نام «مافیا هکینگ تیم» فعالیت می کرد، تاکنون تعداد زیادی از سایت های داخلی از جمله سایت سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از دانشگاه های کشور راهدف فعالیت های مجرمانه خویش (هک، نفوذ و ...) قرار داده است.

نکته مهم آنکه تهاجمات سایبری اخیر، بار دیگر ضعف و خلأ امنیتی سایت های رسمی و حاکمیتی کشور را نشان داد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری، پیرو مأموریت ذاتی خویش و حفاظت و صیانت از حاکمیت ملی و امنیت عمومی مردم در بستر فضای مجازی، مکرراً این موضوع را به نهادهای متولی امر تذکر داده است.

نکته دیگر آنکه در حالیکه برخی مقامات و منابع خبری مدعی شده بودند که این هکر تنها توانسته مدیریت بخش اطلاع رسانی سایت های هک شده را در اختیار بگیرد، اما بررسی کارشناسان فنی این مرکز، نشان دهنده این است که وی به دلیل ضعف امنیتی، به اطلاعات زیادی دسترسی داشته ولی به دلیل انگیزه های خاص، از پیاده سازی و سرقت این اطلاعات خودداری کرده است.

متهم دستگیر شده ضمن تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شده و تحقیقات مقدماتی از وی کماکان در دستور کار کارشناسان فنی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری قرار دارد.