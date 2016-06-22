محمد گویلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهربه مزیت ها و معایب کشت هیدروپونیک در کردستان اشاره کرد و گفت: افزایش ۴ تا ۱۰ برابری عملکرد محصول نسبت به کشت های خاکی و کاهش مصرف آب به میزان یک سوم تا یک پنجم از جمله مزایای کشت به روش هیدروپونیک است.

وی با بیان اینکه هیدروپونیک فن كاشت گياهان بدون خاك است، عنوان کرد: امکان تولید محصول در اراضی و مکان های غیرقابل کشت، کاهش آفات و بیماری ها، تولید محصول سالم، افزایش کیفیت محصول به میزان چند برابر و تولید خارج از فصل محصول از دیگر مزایای کشت به صورت هیدروپونیک است.

وی به معایب این شیوه ازکشت هم اشاره کرد واظهارداشت: بالابودن هزینه اولیه راه اندازی سیستم و نیاز به دانش فنی و آب با کیفیت ازجمله مواردی است که می توان گفت منجر به عدم استقبال تولیدکنندگان و کشاورزان از آن شده است.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران در پاسخ به این سوال که آیا بستر این نوع کشت در استان کردستان هم فراهم است، بیان کرد: کردستان ظرفیت ایجاد و توسعه کشت محصولات به روش هیدروپونیک را دارد واین مهم نیاز به همت مسئولان استان دارد که متاسفانه تاکنون فکرراه اندازی و توسعه این صنعت به ذهن مسئولان خطور نکرده است.

گویلی با بیان اینکه هر محصولی را می‌توان در هایدروپونیک پرورش داد، بیان کرد: اما کشت تجاری گوجه فرنگی، خیار، توت فرنگی، گیاهان زینتی، کاهو و گیاهان دارویی به این شیوه در دنیا بیشتر رایج است.

وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شیوه کشت محصولات به صورت هیدروپونیک فقط در محیط گلخانه امکان پذیر است، گفت: خیر اگر شرایط محیطی اجازه بدهد می‌توان این کشت را در هوای آزاد هم انجام داد، به گونه ای که بسیاری از مزارع در ایالت کالیفرنیای آمریکا از سیستم کشت بدون خاک برای پرورش توت فرنگی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: تعداد گلخانه های که در استان کردستان از طریق کشت بدون خاک(هیدروپونیک) اقدام به تولید محصول می کنند به پنج واحد هم نمی رسد.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران با اشاره به اینکه بسیاری از استان های کشور به تازگی در بحث کشت بدون خاک توت فرنگی فعالیت خود را آغاز کردند، عنوان کرد: انتظار می رود استان کردستان نیز در این بخش فعالیت بیشتری داشته باشد تا همانگونه که باهمت کشاورزای استان در زمینه کشت خاکی و مزرعه ای رکورد دار تولید در کشور هستند در بخش گلخانه هم حرفی برای گفتن داشته باشند.

گویلی اعلام کرد: تولید توت فرنگی به روش هیدروپونیک در حال حاضر یکی از پرسود ترین تولیدها در بین سایر محصولات گلخانه ای است.

‌ورود فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی به بخش تولید روند توسعه در این بخش را سرعت بخشیده است

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت کشاورزی استان کردستان به ویژه حوزه باغبانی اشاره کرد و گفت: کمبود دانش فنی، غیر فعال بودن بخش ترویج در استان، عدم تخصیص آب به مناطق مستعد باغبانی در استان، نبود بازار مطمئن و خرید تضمینی در حوزه محصولات باغبانی، واسطه گری، نداشتن راه های مناسب و جاده های بین مزارع مناسب، دوری از بازار های مصرف از جمله مواردی است که وضعیت کشاورزی استان به ویژه در بخش باغبانی را با مشکلاتی مواجه کرده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه استان در تمامی حوزه های کشاورزی به خصوص باغبانی از لحاظ مسائل ترویجی وضعیت مطلوبی ندارد.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران ادامه داد: ورود فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در چند سال اخیر به عرصه های تولیدی بخش کشاورزی منجر به ایجاد تحرک و توسعه در این بخش شده است.

گویلی عنوان کرد: وجود عواملی مانند اقلیم مناسب، نیروی کار فراوان، مرزی بودن استان و وجود آب های با کیفیت بالا برای آبیاری باعث شده که کردستان پتانسیل بالایی در زمینه کشاورزی داشته باشد.

وی اضافه کرد: اما این پتانسیل بالقوه باید به بالفعل تبدیل شود و این مهم نیاز به تلاش و برنامه ریزی مسئولان و همکاری مردم دارد.

وی اظهارداشت: خوشبختانه در طی پنج سال اخیر با افزایش ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به صنعت توت فرنگی در استان شاهد افزایش چشم گیری در افزایش میزان سطح کشت و عملکرد در مزارع استان بوده ایم.

این عضو انجمن هیدروپونیک ایران بیان کرد: اما متاسفانه واسطه گری و نبودقیمت تضمینی باعث افت قیمت این محصول به ویژه در سال گذشته شد که رفع این مشکل نیاز به برنامه ریزی جامعی دارد.

گویلی هزینه بالای تولید و عدم ماندگاری توت فرنگی را دو عامل محدود کننده افزایش سطح زیر کشت این محصول ذکر کرد و افزود: اگر این دو عامل برطرف و بازار مصرف مناسب برای صادرات این محصول ایجاد شود می‌توان به افزایش سطح زیر کشت و تولید آن در کشور امیدوار بود.