امضای قرارداد تولیدفیلم روی فروش «کنتس سلما» تاثیر زیادی داشت

صالح رامسری مدیر انتشارات معین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چاپ رمان «کنتس سلما» گفت: این رمان حدود ۱۰ سال پیش توسط یک ناشر دیگر چاپ شده بوده و فریده گلبو نویسنده آن، چندی پیش قرارداد چاپ آن را با انتشارات معین بست.

وی افزود: چاپ جدید این کتاب که منتشرش کردیم، حاوی ویراست جدید و حذف و اضافاتی جدید بود. یعنی بعد از اعمال ویرایش و حذف و اضافات جدید بود که قرارداد چاپ این کتاب با انتشارات معین بسته شد و از روی همین نسخه از کتاب است که حسن فتحی کارگردان سینما و تلویزیون، قصد ساختن فیلم جدید خود را دارد.

این مدیر نشر ادامه گفت: اعلام همین مساله، تاثیر زیادی روی فروش این کتاب داشت و باعث شد طی مدت کوتاهی که از چاپ آن می گذرد، فروش بالایی داشته باشد.

رامسری گفت: این کتاب را در روزهای برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شمارگان ۲ هزار نسخه چاپ کردیم و همان طور که اعلام کردم خبر ساخت فیلم سینمایی با اقتباس از این کتاب، موجب شده روند فروش آن صعودی باشد.

مدیر انتشارات معین درباره دیگر کتاب های جدید این انتشارات گفت: «شیرین اما تلخ» اثر محمدهاشم ساداتی یکی از کتاب‌های جدیدی است که به چاپ رسانده ایم. نویسنده این کتاب یکی از دکترهای ایرانی ساکن آمریکاست که ریاست یک بیمارستان را در این کشور به عهده دارد و در کتابش، درباره آسیب‌هایی که قند و شکر و مواد معدنی به جسم انسان وارد می‌کنند، اشاره کرده است. پیش از این کتاب «کلسترول و چربی» را از ساداتی به چاپ رساندیم که استقبال خوبی از آن به عمل آمد و موجب شد اقدام به چاپ کتاب «شیرین اما تلخ» کنیم.