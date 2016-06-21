به گزارش خبرگزاری مهر، زندگینامه شهدای دفاع مقدس هر روز در برنامه «مسافران بهشت» روی آنتن رادیو نمایش می رود.

برنامه سازان این برنامه با بهره گیری از دو شکل روایی نمایشی و مستند نمایشی، تلاش دارند استقامت و بردباری رزمندگان کشور را یاد آوری کنند.

این برنامه به تهیه کنندگی قاسم اورنگی، اشرف السادات اشرف نژاد و نویسندگی مجموعه نویسندگان رادیو نمایش همچون سید علیرضا مجابی، ندا محمودی، سهیلا خدادادی و با هنرنمایی اکبر ملایی، محمد یگانه، معصومه عزیز محمدی، شیرین سپه راد، عرفان ابراهیمی و تعداد دیگری از بازیگران، هر روز ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

پخش مستند «سردار حرم» همزمان با شب های قدر از رادیو ایران

حسین معصومی تهیه کننده مستند «سردار حرم» درباره این مستند رادیویی و ناگفته های زندگی سردار حرم گفت: در شب های قدر مستند رادیویی «سردار حرم» را داریم که ماحصل گفتگوی سعید توکلی گزارشگر رادیو ایران با خانواده شهید سردار همدانی است.

این برنامه شنبه ۱۹ رمضان به مناسبت ضربت خوردن حضرت علی (ع) صحبت های همسر شهید همدانی درباره ویژگی های وی را روایتگری می کند، دوشنبه ۲۱ رمضان نیز صحبت های دختر و چهارشنبه ۲۳ ماه مبارک رمضان صحبت های پسر این شهید بزرگوار پخش می شود.

حسین معصومی تهیه کننده مستند «سردار حرم» و زهرا قائدی هماهنگی برنامه است. اولین قسمت این مستند ساعت ۲۲:۰۵ روز شنبه ۵ تیر از رادیو ایران پخش می شود.

سردار شهید حسین همدانی از فرماندهان باسابقه کشورمان و از جمله شهدای حرم است که توسط عناصر صهیونیستی و تکفیری به شهادت رسید.

جشن رمضان رادیو سلامت در برج میلاد

شبكه رادیویی سلامت به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)، جشن بزرگ رمضان را روز پنجشنبه سوم تیر ماه با حضور مردم در برج میلاد تهران برگزار می كند.

عوامل برنامه ساز گروه تغذیه و سلامت این شبكه رادیویی از جمله موسی نظری، علی مهنام فر و مصطفی مصطفوی، جشن بزرگ رمضان رادیو سلامت را از برج میلاد به طور زنده اجرا می کنند.

گزارش، اجرای موسیقی، نمایش، مسابقه، مباحث كارشناسی و... از جمله بخش های این برنامه است كه به منظور ترویج مصرف كالای ایرانی و حمایت از تولید داخلی به موضوع «احترام گذاشتن و توجه به محصولات ایرانی» خواهد پرداخت.

این برنامه روز پنجشنبه سوم تیر ماه (هفدهم ماه مبارك رمضان) از ساعت ۲۱ الی ۲۳ با حضور مردم در برج میلاد تهران برگزار می شود.