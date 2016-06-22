تولد «غزل» و عروج پدر درهم آمیخت/ مرا همسر شهید مدافع حرم بنامید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها آنقدر زیاد شده است شهادت مدافع حرم بی‌بی زینب(س) که دیگر نمی‌دانی از که بنویسی و با چه قلمی،‌ ایثار را توصیف کنی. آنهایی که با پای خود رفته‌اند تا اسلام را در سنگر شجاعت حفظ کنند و در اوج مظلومیت و گمنامی، پا به میدان آتش و جنگ می‌گذارند.

امروز اما خراسان رضوی و شهرستان سبزوار، میزبان یکی دیگر از مظلومان مدافع حرم بود، مهدی بیدی. «شهید» مهدی بیدی که آرزویش، شهادت در راه حضرت حق بود و در ۲۸ خرداد ماه به بزرگترین آرزوی زندگی‌اش دست یافت و در عرش الهی به هم‌رزمان شهیدش پیوست.

این شهید عالیقدر به لحاظ مسئولیتی که در آزادسازی شهر حلب بر عهده داشته، جزء مهمترین شهدای مدافع حرم محسوب می‌شود و پیکر او امروز، در روز تولد تنها دخترش،‌ میهمان مردم سبزوار شده است.

همسر شهید بیدی اما از مهدی شهید می‌گوید، از خواب او و عشقش به شهادت، از خوابی که او را مصمم کرد تا پا به حریم دفاع از حرم بگذارد و راهی شود به دیار عشق... .

منظر همت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهید بیدی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است، اظهار کرد: او در سال‌های جنگ تعداد بسیار زیادی از دوستان خود را از دست داد و عشق شهادت را سال‌ها در دل خود پرورید که با رفتن به سوریه به آرزوی خود دست پیدا کرد.

وی در مورد هدف شهید بیدی از رفتن به سوریه گفت: حدود دو سال بود که تمام فکر و ذکر همسرم دفاع از حرم بی‌بی زینب شده بود اما هر بار به دلایلی مانع رفتن او می‌شدم و با بهانه اینکه ما سه فرزند داریم و باید در کنار خانواده ات باشی، رفتن او را به تاخیر می‌انداختم.

همت ادامه داد: یک روز در کنار خانواده مشغول دیدن مستندی از دفاع مقدس بودیم، همسرم آهی کشید و گفت همه هم‌رزمانم رفتند و من تنها مانده‌ام، سپس به یکباره از جای خود بلند شد، شناسنامه و مدارک شناسایی خود را جمع‌وجور کرد و در همان حال از ثبت نام خود برای رفتن به سوریه سخن گفت اما من حرفش را زیاد جدی نگرفتم.

همسر شهید مهدی بیدی خاطرنشان کرد: همسرم کار ساختمانی داشت اما چندین ماه بود که سفارشی قبول نمی‌کرد و مانند گذشته کمتر در جمع‌های خانوادگی حاضر می‌شد، از او پرسیدم این روزها چه می‌کنی که کمتر در کنار ما هستی که او خبر از سفر خود به سوریه داد و زمانی که من گفتم پس خانواده‌ات چه می‌شوند، او گفت خداوند حافظ شما خواهد بود.

همت با بیان اینکه می‌دانستم راهی که مهدی انتخاب کرده است، بازگشتی ندارد،‌ گفت: در آخرین روزی که قرار بود برای اولین بار به منطقه اعزام شود نیمه‌شب سراسیمه از خواب برخاست و از خوابش برایم تعریف کرد که حضرت زینب( س ) را در خواب دیدم که فرمودند در شهادت باز شده، سریع خودت را برسان که در شهادت بسته نشود.

وی افزود: خواب بی‌بی زینب او را در تصمیمی که گرفته بود راسخ‌تر کرد و آن زمان بود که از ته قلب راضی به رفتنش شدم و مجدد از او پرسیدم بچه‌هایت که پاسخ داد خودم و فرزندانم به قربان بی‌بی رقیه(ع).

همسر شهید مدافع حرم بیان کرد: در این مدت شهید بارها در منطقه سوریه در دفاع از حرم همراه با دوستان خود حاضر شده بود اما در آخرین باری که به کنار ما آمد رفتارش به کلی فرق کرده بود، در یک جمع فامیلی که مرا به اسم کوچک صدا می‌زدند، شهید بیدی گفت از این لحظه خانم مرا همسر شهید مدافع حرم صدا بزنید و اینگونه حرف‌های او سبب شده بود که به ما تلقین شود که این سفر آخر همسرم است و هرگز او را نخواهیم دید.

همت ادامه داد: با اینکه می‌دانستم چه اتفاقی خواهد افتاد اما زمانی که خبر شهادت همسرم را برایم آوردند باور نمیکردم و تا زمانی که پیکر همسرم را در معراج شهدا ندیدم به یقین نرسیدم. پارچه که از روی صورتش کنار رفت، صورت نورانی‌اش را دیدم، دستی به صورتش کشیدم و گفتم مهدی جان شهادت مبارکت.

وی در پاسخ به این سوال که در معراج شهدا و در زمان ملاقات با پیکر شهید، به او چه گفتید، اظهار کرد: همسرم همیشه دغدغه تربیت فرزندانم را داشت، من تا پیش از شهادت مهدی مسئولیت سنگینی در زندگی مشترک نداشتم و معمولا تمام کارها را او انجام می‌داد و در زمان شهادت مهدی نمی‌دانستم چطور می‌توانم عهده‌دار زندگی شوم و تنها چیزی که از او خواستم این بود که شفاعتم کند تا آنطور که خودش میخواست فرزندانش را تربیت کنم.

همسر شهید بیدی با بیان اینکه شهید، راه خود را به درستی انتخاب کرد،‌ گفت: من هم به او قول می‌دهم تا به پاس خون تمام شهدا او را سربلند کنم. شهید بیدی عاشق تنها دخترمان غزل بود و امروز، روز تولد دخترم است و «غزل» با تشییع پیکر مهدی، تولدش را با عروج پدر به‌ عرش رفته‌اش جشن خواهد گرفت.

گفتنی است شهید مهدی بیدی چهارمین شهید مدافع حرم از شهرستان سبزوار است که در ۲۸ خرداد در عملیات ۲۷ محمد رسوال الله در منطقه حلب سوریه بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به درجه رفیع شهادت نائل آمد.