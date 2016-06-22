به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان کشور برای روزهای سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم تیرماه به شرح ذیل ارائه کرد.

استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان

باغبانی

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل از روز پنج شنبه تا یکشنبه و در استان زنجان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

استفاده از کود اوره به صورت سرک در حین آبیاری در درختان کم رشد

مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم

مبارزه با نسل دوم کرم آلو براساس توصیه های پیش اگاهی

انجام هرس سبز در باغات انگور، دانه دار و هسته دار

اجرای عملیات داشت از جمله مدیریت تغذیه، مدیریت آبیاری، کنترل عوامل زیان آور در باغات میوه

مدیریت آبیاری در باغات میوه برای مقابله با خسارت های ناشی از تنش ها و استرس های رطوبتی

تغذیه بهینه باغات میوه با استفاده از کود های پر مصرف و ریز مغذی

مبارزه با بیماری پوسیدگی طوقه در درختان هسته دار

ردیابی و کنترل آفت شب پره مینوز در مزارع گوجه فرنگی

کنترل آفت زنجیره مو از طریق هرس سبز سرشاخه های جوان

شروع مبارزه با نسل دوم کرم خوشه خوار در حاشه شهر

مبارزه با شته ها در باغات

مبارزه با سفیدک سطحی در باغات

مبارزه با بیماری لکه سیاه در باغات سیب

ردیابی و مبارزه با آفت کرم غوزه در محصول گوجه فرنگی

ردیابی و مبارزه با آفت کنه در محصول لوبیا

شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار

زراعی

شروع عملیات برداشت گندم و جو دیم و کلزا

مدیریت بقایای گیاهی در مزارع پس از برداشت غلات با استفاده از خاکورزهای حفاظتی

اجرای عملیات داشت از جمله وجین، خاک دهی پای بوته، مصرف کود سرک و مدیریت دور آبیاری در زراعتهای چغندر قند، یپاز و سیب زمینی، ذرت و گوجه فرنگی برای مقابله با تنش های رطوبتی

تغذیه بهینه زراعت های بهاره با استفاده از کودهای پتاسه برای افزایش مقاومت گیاهان به شرایط خشکی

ادامه عملیات کاشت ذرت علوفه ای و سورگوم

مبارزه با پوسیدگی ریشه در مزارع چغدر قند

مبارزه با سر خرطومی(خرطوم کوتاه و بلند) در مزارع چغندر قند

مبارزه با شته سیاه در مزارع چغندر قند

پایش آفات و بیماری در مزارع ذرت و پنبه

تنک و وجین به همراه کود دهی سرک مرحله دوم چغندر قند به همراه آبیاری

تهیه ادوات لازم جهت برداشت کلزا

پاک نمودن ماشین های برداشت قبل از شروع برداشت مزارع بذری

تسریع در برداشت کندم و جو های رسیده با توجه به احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در سطح استان

بازید از مزارع غلات ورد یابی پوره سن گندم در صورت مشاهد ه الودگی با همکاری ونظر یه کارشناسان کشاورزی

اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی

هدایت آبهای جاری به انهار آبیاری جهت تغذیه سفره های زیر زمینی

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

خودداری از افزودن برگ موم اضافی به دلیل کوچ ییلاقی

امادگی برای مبارزه با نوزما در شوک سرمایی ییلاق

ایجاد تعادل بین تعداد کادرهای داخل کندو با جمعیت کارگرجهت آمادگی کوچ به ییلاق

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان کردستان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

انجام هرس سبز دردرختان میوه علی الخصوص درختان سیب با توجه به اهمیت آن در تشکیل جوانه های گل سال آینده

کنترل مزارع گوجه فرنگی برای مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان کلینیک گیاه پزشکی

مبارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه با توجه به وجود گردوغبار واثرات آن بر روی درختان

نمونه گیری از برگ درختان میوه جهت انجام آزمون برگ جهت توصیه های تغذیه ای دقیق

مرحله دوم مبارزه با بیماری سفیدک مو در تاکستان ها

مبارزه مكانيكي با علف هرز عروسك پشت پرده در مزارع سيب زميني و گوجه فرنگي

زراعی:

بازدید مزارع گندم در خصوص تجمع سن مادر در لنکرکاه ها و مبارزه به موقع قبل از رفتن به کوه

انجام عملیات کولتیواتور زنی تیغه شمشیری بین ردیف های چغندر قند به منظور مبارزه با علف های هرز

انجام عملیات فارویرزنی پس از کولتیواتورزنی بین ردیفهای چغندر قند به منظور احیای جوی ها وخاک دهی پای بوته ها

مصرف کود مایع بر در مزارع یونجه جهت استحکام طوقه وافزایش تعداد جوانه های برگ ودر مزارع چغندر قند برای حفظ سلامت غده

خوشه چيني علف هرز جودره در حاشيه و داخل مزارع گندم و جو بمنظور كاهش تراكم علف هرز موصوف طي سالهاي آتي

تسریع در کشت های بهاره شامل سیب زمینی و ذرت

تعجیل در برداشت کلزا در نواحی شمالی و شمال شرقی استان کردستان

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

اقدام به مجهز نمودن مرغداری های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

ماشین آلات کشاورزی:

ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم در مناطق گرمسیر

استان های گیلان و مازندران:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان از روز پنج شنبه تا شنبه و در استان مازندران از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

کاهش حجم و ساعت آبیاری در طول پانزده روز آینده با توجه به شرایط جوی در طول هفته وسخت شدن هسته زیتون

تنک میوه های ریز و دوقلو در باغات کیوی

مصرف کودهای فسفره در تامسون و کودهای پتاسه در نارنگی به صورت ریشه‌ای با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس مربوطه

محلول‌پاشی عناصر کلسیم، بور و ازت در مرکبات با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس مربوطه در روز های آرام

مبارزه مکانیکی و شیمیایی علیه کرم سفید ریشه در باغات مثمر و غیر مثمر

مبارزه با شپشک ها و بالشک ها با نظر کارشناسان

مرحله دوم حذف پاجوش ها و تنه جوش ها و علف های هرز پای درختان

محلول پاشی باغات با اولویت کود پتاسه در ساعات آرام روز

تهیه اقلام و مواد مورد نیاز جهت مبارزه با آفت مگس زیتون

زارعی:

انجام آبیاری تناوبی در مزارع برنج داخل شبکه آبیاری سد سفید رود

زهکشی میان فصل در زمان حداکثر پنجه زنی در مزارع برنج خارج از شبکه آبیاری سد سفید رود و فاقد قابلیت انجام آبیاری تناوبی

خشکاندن مزارع باتلاقی نشاء شده برنج (در مناطق غربی و مرکزی استان مازندران)

کاشت سویا و ذرت

برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی و ... سایر سبزی‌ها

کود پاشی سرک اوره و پتاس در مزارع برنج

برداشت گیاهان علوفه­ای در مناطق بالا دست استان گیلان

کودپاشی سرک مزارع سویا، ذرت و غیره

تغذیه تکمیلی محصولات زراعی بهاره به صورت خاکی و محلول پاشی

کنترل شیمیایی بیماری بلاست برنج در ارقام حساس، محلی و مزارع آلوده (در استان مازندران)

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

دام و طیور:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور

شیلات:

به منظور بهبود شرایط محیط پرورش، آبگیری کامل استخرها طی هفته جاری

هوادهی شبانه در استخرهایی که دچار مشکل شده اند و تغذیه دستی در طول روز

استان گلستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز جمعه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

خودداری از استفاده بیش از حد مجاز از کود های ازته در بین فواصل چین های برداشت محصولات جالیزی کدو وخیار

خاکدهی پای بوته های گوجه فرنگی همراه با مصرف کود سرک ازته و کلرورپتاسیم و وجین علف های هرز

کنترل عوامل بیماری زا با سموم توصیه شده در مزارع گوجه فرنگی و جالیز پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاه پزشکی

خودداری از سم پاشی مزارع زودکاشت (گوجه فرنگی و جالیز) که به مرحله برداشت رسیده اند

رهاسازی عوامل بیولوژیک و به کارگیری تله و فرمون ها جهت ردیابی آفات کرم غوزه پنبه، شب پره در مزارع گوجه فرنگی پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات

کنترل آفات شپشک ها و بالشتک ها در باغات مرکبات و آفت پسیل در باغات زیتون پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاه پزشکی

آبیاری منظم باغات تازه کشت شده به خصوص در اراضی شیبدار با توجه به شرایط دمایی روز های آینده

زراعی:

خودداری از مصرف بیش از حد مجاز کود ازته در خزانه های شالی جهت جلوگیری از ترد شدن ساقه و ریشه

کشت سورگوم، ذرت و ارزن پس از برداشت گندم

رعایت میزان مجاز رطوبت ۱۲ درصد در هنگام برداشت بذرهای تکثیری گندم و جو

خودداری از برداشت گندم و جو در اوایل صبح و هنگام غروب با توجه به افزایش درصد رطوبت هوا

کشت سویا، آفتابگردان و پنبه پس از آبیاری مزرعه

کارگذاردن فرمون در خزانه شالی جهت ردیابی کرم ساقه خوار شالی

شالیکاران به منظور جلوگیری از سوختگی جوانه های شالی (کلئوپتیل) در اثر گرما در طول شب تا ارتفاع دو سانتیمتر آب در خزانه وارد نمایند و در بعدازظهر روز بعد آب از خزانه خارج نمایند.

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های تهران، البرز، قزوین و شمال سمنان از روز پنج شنبه تا یکشنبه دلیل بارش پراکنده و وزش باد

گوگرد پاشی تاکستان ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز(ساعات ابتدایی یا پایانی)

استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد

حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه تار عنکبوتی

تنظیم دور آبیاری با توجه به روند افزایش دما

شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار

زراعی:

وجین علف های هرز چغندر قند و خاک دهی پای بوته ها آن جهت حفظ بهتر رطوبت خاک و رشد بهتر محصول

عملیات برداشت محصول غله در ساعات آرام جهت جلوگیری از ریزش دانه

خودداری از آبیاری سنگین با توجه به وزش باد

خودداری از آبیاری سنگین در مزارع گندم جهت جلوگیری از خوابیدگی ساقه های گندم(ورس)

کشت گیاهان سورگوم، کنجد، ارزن، گلرنگ وآفتابگردان درمناطقی دارای بحران کم آبی

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

اقدام به مجهز نمودن مرغداری های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان یزد در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید

شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار

محلول پاشی با آب خالص و سپس با سموم خاص آن در صورت وجود آفت کنه تارعنکبوتی بر روی گیاهانی از قبیل خیار، خربزه، کدو، گوجه، بادنجان و بامیه با توجه به افزایش دمای هوا

جهت کاهش خسارت کرم غوزه و کرم خاردار قبل از سم پاشی جالیز تمام میوه های آفت زده از مزرعه جمع آوری و منهدم یا به مصرف خوراک دام برسند.

انجام تهویه هوای گلخانه جهت کم کردن تفاوت دمای روز و شب باتوجه به گرم شدن هوا در روزهای آینده

برداشت محصولات باغی درساعات خنک روز و بلافاصله بعدازبرداشت به محلهای سایه وخنک منتقل گردند

خودداری ازقراردادن غده های بذری سیب زمینی درفضای آزاد به منظورجلوگیری ازسرمازدگی در مناطق غربی استان اصفهان

مبارزه با نسل دوم کرم خوشه خوارانگور پس از مراجعه به کلینیک های گیاه پزشکی در شهرستان های اصفهان، فلاورجان، نجف آباد وتیران

تسریع در کاشت سیب زمینی درمناطق سردسیراستان اصفهان (چادگان، فریدن، فریدون شهر، بویین میاندشت وسمیرم)

زراعی:

خودداری از ذخیره سازی محصول برداشت شده درفضای باز

اتمام کشت سورگوم در مناطق مرکزی استان اصفهان

برداشت مزارع کلزا درشهرستانهای مناطق گرمسیر و مرکزی استان اصفهان

کاشت ذرت، آفتاب گردان اصلاح شده و سایرمحصولات تابستانه درمناطق مرکزی استان اصفهان درصورت تامین آب مورد نیاز تاپایان دوره رویشی

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب پذیری دام ها به علت تنش گرما

اقدام به مجهز نمودن مرغداری های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما

زنبور داری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان شمالی در روز های یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

مبارزه شيميايي جهت مقابله با لكه غربالي و آنتراكنوز و سفيدك سطحي در باغات آلوده

تسریع در انتقال نشاء به مزارع (گوجه فرنگي، فلفل، پياز و ... )

هرس سبز و بريدن برگهاي اضافه درختان جهت ايجاد تهويه به منظور جلوگيري از شيوع بيماري سفيدك

زراعی:

كنترل میزان آب كرت هاي شاليزارهايي كه جهت نشاء اختصاص داده شده

اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی

انجام عملیات برداشت غلات در اواسط روز به جهت مناسب بودن میزان دما و رطوبت و کاهش ریزش بذر

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

اقدام به مجهز نمودن مرغداری های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلف شدن زنبورها

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

ماشین آلات کشاورزی:

ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم

استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

احتمال طغیان کنه ها و مگس سفید با توجه به افزایش دمای هوا

حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه و مگس سفید

انجام آبیاری منظم و پوشاندن خوشه های خرما با پوشش مناسب جهت جلوگیری از خشکیدگی

استفاده از کودهای پتاسه با درصد بالا در نخلستان ها جهت کاهش خشکیدگی خرما در مناطق شرقی استان کرمان

خودداری از سم پاشی با توجه به هم زمانی خروج حشرات کامل زنبورهای پارازیت با ظهور پوره های آفت شپشک نخودی

حذف علف های هرز به صورت مکانیکی و هرس پاجوش ها در باغات پسته

کنترل لیسه ریشه درختان در مناطق آلوده

استفاده از روش های غیرشیمیایی، مانند فرمون، تله نوری و سمبه زنی و هرس شاخه های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط

برداشت گل محمدی در ساعات اولیه روز

استفاده از کولتیواتور جهت دفع مکانیکی علف های هرز و خاک دهی پای بوته ها به همراه مصرف کودهای سرک ازته در مزارع سیب زمینی

مبارزه با نسل اول آفت پروانه پوست خوار میوه پسته یک هفته بعد از تشکیل میوه های پسته و برای نسل های بعدی در صورت نیاز و بر اساس تراکم آفت، مبارزه شیمیایی تحت نظر کارشناسان گیاهپزشکی

استفاده از تله های زرد رنگ عمودی جهت مبارزه غیر شیمیایی با آفت مگس گیلاس با توجه به مناسب بودن شرایط جوی جهت طغیان آفت

بهترین زمان سم پاشی جهت مبارزه با آفت پسیل پس از مشورت با کارشناسان گیاه پزشکی

ردیابی و مبارزه آفت پسیل مرکبات در مناطق کانونی آن در شهرهای جنوبی با کسب نظر کارشناسان مربوطه

انتقال نهال های گلدانی پسته به باغات

زراعی:

مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم در مزارع

کشت زعفران در سال اول از خرداد ماه به بعد به صورت خشکه کاری جهت افزایش گلدهی در سال اول

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

اقدام به مجهز نمودن مرغداری های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

ماشین آلات کشاورزی:

ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های فارس و هرمزگان از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه

گوگرد پاشی تاکستان ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز(ساعات ابتدایی یا پایانی)

استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

اقدام به مجهز نمودن مرغداری های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خوزستان از روز شنبه تا سه شنبه و در استان ایلام از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد

آبیاری مزارع هندوانه و خربزه با توجه به گرم شدن هوا طی روز های آینده

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه

مبارزه با علف هاي هرز بین درختان و مسیرهاي آبیاري جهت كاهش هدر رفت آب

آبیاری باغات، مزارع سبزی با توجه به افزایش دمای هوا

مبارزه با آفات و بیماریهای باغات میوه

زراعی:

خودداری از آتش زدن بقایای مزارع و کاه و کلش به سبب فقر خاک و احتمال آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی

کاشت محصول ماش به عنوان کود سبز پس از برداشت گندم جهت افزایش حاصلخیزی خاک در استان خوزستان

استفاده از زنبور پارازیتوئید براكون جهت مبارزه با کرم ذرت بهاره

برداشت سریع مزارع رسیده گندم جهت جلوگیری از ریزش گندم با توجه به افزایش دما و از دست رفتن رطوبت دانه در استان ایلام

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به منظور خنک نمودن آنها

اقدام به مجهز نمودن مرغداری های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما

قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب پذیری دام ها به علت تنش گرما

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد