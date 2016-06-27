مرکز نظارت بر آتش بس حمیمیم اعلام کرد: ۴ بار نقض آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، مرکز حمیمیم ویژه نظارت بر آتش بس در سوریه اعلام کرد: در طی ساعات گذشته ۴ بار آتش بس در سوریه نقض شده است. این موارد همگی در حومه دمشق بوده است.تروریست های وابسته به جیش الاسلام با خمپاره ، مواضع ارتش سوریه را در حوش الحیات و حرستا و اربیل و جوبیر هدف قرار داده اند.

در بیانیه این مرکز آمده است تروریست های جبهه النصره همچنان در راستای مانع تراشی در مسیر آتش بس و نابودی آن تلاش می کنند به طوری که طی ۲۴ ساعت گذشته مناطق حندرات، الخضر، الخالدیه، حی الشیخ مسعود و فرودگاه نیرب در حلب را هدف قرار داده اند.

مرکز حمیمیم اعلام کرد: نیروی هوایی روسیه حمله ای به مواضع گروههای مسلح مشمول آتش بس انجام نداده است.

این مرکز از افزایش تعداد مناطق مشمول آتش بس به ۱۶۴ منطقه خبر داد و بیان کرد: گفتگوها برای ملحق شدن مناطق به آتش بس ادامه دارد.تعداد گروههای مسلح مشمول آتش بس ۶۱ گروه است.