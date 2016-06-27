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۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱

مرکز نظارت بر آتش بس حمیمیم اعلام کرد: ۴ بار نقض آتش بس در سوریه

مرکز نظارت بر آتش بس حمیمیم اعلام کرد: ۴ بار نقض آتش بس در سوریه

مرکز حمیمیم ویژه نظارت بر آتش بس در سوریه از چهار مورد نقض آتش بس در حومه دمشق طی ساعات گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، مرکز حمیمیم ویژه نظارت بر آتش بس در سوریه اعلام کرد: در طی ساعات گذشته ۴ بار آتش بس در سوریه نقض شده است. این موارد همگی در حومه دمشق بوده است.تروریست های وابسته به جیش الاسلام با خمپاره ، مواضع ارتش سوریه را در حوش الحیات و حرستا و اربیل و جوبیر هدف قرار داده اند.

در بیانیه این مرکز آمده است تروریست های جبهه النصره همچنان در راستای مانع تراشی در مسیر آتش بس و نابودی آن تلاش می کنند به طوری که طی ۲۴ ساعت گذشته مناطق حندرات، الخضر، الخالدیه، حی الشیخ مسعود و فرودگاه نیرب در حلب را هدف قرار داده اند.

مرکز حمیمیم اعلام کرد: نیروی هوایی روسیه حمله ای به مواضع گروههای مسلح مشمول آتش بس انجام نداده است.

این مرکز از افزایش تعداد مناطق مشمول آتش بس به ۱۶۴ منطقه خبر داد و بیان کرد: گفتگوها برای ملحق شدن مناطق به آتش بس ادامه دارد.تعداد گروههای مسلح مشمول آتش بس ۶۱ گروه است.

کد مطلب 3696306

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