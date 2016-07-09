بهرام زند دوبلور و مدیر دوبلاژ فیلم و سریال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه این روزها به چه کاری مشغول است، گفت: من خیلی گزیده کار می کنم و به همین دلیل کم کارتر هستم با این حال وقتی فیلمی خریداری نمی شود کاری هم نمی توان انجام داد.

وی با اشاره به خریداری سریال های کره ای توسط صداوسیما اظهار کرد: وقتی تلویزیون فیلم و سریال خوب ندارد مردم تلویزیون را خاموش و یا شبکه ها و رسانه های دیگر را دنبال می کنند. تلویزیون با خرید سریال های کره ای و چینی به نوعی پول خود را دور می ریزد و البته این مساله به بخش مدیریت بازمی‌گردد.

این دوبلور پیشکسوت درباره اینکه واحد دوبلاژ سیما چقدر برای خریداری سریال های خارجی خوب مذاکره می کند، عنوان کرد: واحد دوبلاژ سیما در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست. اداره کل تأمین برنامه‌های خارجی و رسانه بین‌الملل سیما این وظیفه را بر عهده دارد و برای این مساله باید با بخش ریاست سازمان هماهنگ شود.

دوبلور سریال «ناوارو» در واکنش به اینکه سریال های کره ای و چینی چقدر مخاطب دارند، توضیح داد: این سریال ها طرفدار ندارند و تنها ممکن است از میان هر ۵۰ فیلم یا سریال یکی از آنها اثرگذار باشد و صرف کردن هزینه برای باقی آنها بیشتر اتلاف سرمایه است.

وی همچنین با اشاره به صحبت هایی که با ضرغامی داشته است، عنوان کرد: من زمانی صحبتی با عزت الله ضرغامی رییس اسبق رسانه ملی داشتم و گفتم شما که می خواهید مقابل تهاجم فرهنگی را بایستید باید مخاطب را به تلویزیون جذب کنید. مخاطب هر شبکه ای را که انتخاب می کند با گفتگو و سخنرانی و برنامه های غیر جذاب رو به رو می شود و در چنین شرایطی جذب شبکه های ماهواره ای می شود. من آن زمان پیشنهاد دادم که تلویزیون سریال های خوب خریداری کند و اتفاقا ضرغامی هم استقبال کرد اما او هم نتوانست کاری از پیش ببرد.

سرپرست گویندگان سریال «امام علی» در پایان گفت: ما ابتدا باید مخاطب را جذب کنیم و بعد اگر اعتقاد داریم صداوسیما یک دانشگاه سراسری و ملی است بعد او را پای گفته های خود بنشانیم. اگر از همان ابتدا از مخاطب بخواهیم به درس گوش دهد، نمی آید و باید برایش جذابیت هایی ایجاد شود.