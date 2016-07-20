شهراد بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های خود در عرصه دوبله بیان کرد: در حال دوبله سریال «افسانه سه برادر» هستیم که یک اثر چینی است و براساس همان داستان معروف سه برادر است.

وی ادامه داد: افشین زی نوری مدیر دوبلاژ این سریال است که ما از سال گذشته مشغول دوبله آن هستیم و هفته ای یک روز برای دوبله به استودیو می رویم.

بانکی که در دوبله سریال «معمای شاه» نیز حضور داشته است، گفت: من در «معمای شاه» در نقش جرج میدلتون سفیر وقت انگلیس بازی کردم و همچنین به جای عبدالحسین واحدی نیز حرف زدم که نقش وی را محمدرضا ژاله ایفا می کند.

امیدواریم با مدیریت جدید وضعیت بهتر شود

این گوینده و دوبلور به دیگر سریال های در حال دوبله اشاره کرد و گفت: سریال دیگری با نام «گروه پلیس» داریم که زمان پخش آن هنوز مشخص نیست. «گروه پلیس» چندین سری دارد و پیش از این هم از تلویزیون پخش شده است. سال گذشته بخشی از این سریال دوبله شد و به تازگی نیز دوبله سری جدید را آغاز کرده ایم و احتمالا از شبکه سه پخش خواهد شد. «گروه پلیس» یک سریال ایتالیایی است که معمولا شخصیت پلیس ها در همه فصل ها یکی هستند و یک خط اصلی داستانی دارد.

وی که از سال ۸۳ در حوزه دوبله مشغول به فعالیت است درباره وضعیت این روزهای دوبله عنوان کرد: فیلم و سریال چندانی برای دوبله وجود ندارد و امیدواریم با مدیریت جدید وضعیت بهتر شود.

دوبلور نقش امام هادی (ع) در انیمیشن سینمایی «شاهزاده روم» با اشاره به فعالیت گروه های مختلف در حوزه دوبله یادآور شد: وقتی گروه های مختلف به عرصه دوبله وارد شدند عده ای دفاع کردند و گفتند حضور این گروه ها باعث رقابت می شود اما بعدا دیدیم فقط کیفیت آثار کاهش یافت. اگر دوبله دوباره تنها در یک انجمن متمرکز شود حجم کارها افزایش پیدا می کند و علاوه بر نظارت بهتر روی کارها می توان نیروهای بیشتر هم جذب کرد. از طرفی کارهای سطحی هم دیگر از تلویزیون پخش نمی شود، مدت هاست که تلویزیون انیمیشن دوبله نمی کند بلکه انیمیشن هایی را که موسسات و گروه ها دوبله می کنند، می خرد. این انیمیشن ها معمولا با قیمت ارزان دوبله می شود چراکه در بیشتر مواقع هزینه ای بابت دستمزد به گوینده ها داده نمی شود.

۵۰ هزار تومان دستمزد سه ماه دوبله

بانکی اضافه کرد: بیشتر افرادی که برای این انیشمن ها و فیلم‌ها به کار گرفته می شوند علاقمندان حوزه دوبله هستند که به صورت رایگان کار می کنند و یا دستمزدهای ناچیزی به آنها پرداخت می شود. به طور مثال شخصی به من گفت سه ماه در آثار انیمیشنی حرف زده است و درنهایت ۵۰ هزار تومان به او داده اند و در مقابل به او گفته اند در این مدت آموزش دیده و صدایش هم از تلویزیون پخش شده است.

این هنرمند حوزه دوبله در پایان اظهار کرد: استادان و پیشکسوت های حوزه دوبله در امور دوبلاژ سیما به صورت رایگان از علاقمندان تست می گیرند و حتی آموزش هایشان هم رایگان است و اگر کسی پذیرفته شود دستمزد هم به افراد پرداخت می کنند. فکر می کنم اگر کسی واقعا به فعالیت در این حوزه علاقمند باشد بهتر است از طریق پیشکسوت ها و استادان همین عرصه کار را دنبال کند.