طرح توانمندسازی زنان روستایی برای تولید محصولات ارگانیک اجرا شد

رضانجفی درگفت و گو با خبرنگار مهر گفت: باید تلاش کنیم ضمن گسترش الگوهای موفق کسب و کار در جوامع روستایی، عوامل تاثیر گذار بر توانمندی روستائیان نیز مورد شناسایی قرار گیرد تا زمینه برای راه‌اندازی مشاغل خانگی و روستایی بیش از بیش فراهم شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: روستاها نیز باید به محلی برای جذب جوانان در جهت بکارگیری توانایی‌های موجود در روستاها تبدیل شوند تا علاوه بر توسعه روستا موجبات اشتغال جوانان نیز فراهم شود.

وی به نقش زنان در ایجاد کسب و کارهای خانگی در جامعه روستایی اشاره و بیان کرد: هم اکنون زنان در روستاها با انواع کسب و کارهای کوچک و خانگی مرتبط با روستا آشنا هستند و در زندگی روزمره با آن سروکار دارند.

نجفی خاطرنشان کرد: طرح توسعه کسب و کار زنان روستایی توسط جهاد کشاورزی استان در قالب توافقنامه آموزش و ترویج کارآفرینی طی یکسال گذشته در استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: در این طرح آموزش‌های لازم با موضوع کسب و کار در رشته‌های باغبانی، زراعت و پرورش طیور به روستائیان ارائه شد که در بالابردن سطح آگاهی افراد نقش موثری داشته است.

رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه ۴۰۵ نفر از زنان روستایی از این طرح بهره‌مند شدند، تصریح کرد: در این راستا طرح توانمندسازی زنان روستایی در تولید محصولات ارگانیک و سالم نیز با همکاری اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی در شهرستان هیرمند به مرحله اجرا درآمد.

وی عنوان کرد: کارگاه آموزشی فرآوری انبه نیز به مدت دو ماه در شهرستان چابهار دایر شد که علاقمندان با حضور در این دوره‌ها با روش‌های فرآوری انبه آشنا شدند.