توانمندسازی زنان روستایی شاهرود با برگزاری کارگاه تولید میوه خشک

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از برگزاری کارگاه آموزشی تولید میوه خشک در روستای گلستان خبر داد و گفت: این کارگاه با هدف توانمندسازی زنان روستایی و در راستای توسعه پایدار انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیگی صبح سه شنبه در بازدید روستاهای بخش بسطام از برگزاری کارگاه آموزشی فرآوری محصولات کشاورزی در روستای گلستان خبر داد و ابراز داشت: محوریت این کارگاه تولید میوه خشک بوده است.

وی این آموزش‌ها را زمینه‌ساز ایجاد مشاغل پایدار و افزایش درآمد خانوارهای روستایی در منطقه دانست و ادامه داد: رویکرد اصلی این کارگاه توانمندسازی زنان روستایی در راستای توسعه پایدار، تحقق امنیت غذایی و تکمیل زنجیره ارزش و تنوع تولیدات کشاورزی است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود توانمند سازی زنان روستایی را راهکاری برای توسعه پایدار و ایجاد اشتغال برشمرد و اظهار داشت: آثار این اقدامات در بلند مدت در اقتصاد روستا نمایان می‌شود.

آقا بیکی ادامه داد: این آموزش‌ها علاوه بر افزایش توانمندی اقتصادی زنان باعث ارتقا نقش آنها در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌شود.

وی افزود: در این کارگاه، شرکت‌کنندگان با اصول صحیح فرآوری، تولید انواع میوه خشک و روش‌های نگهداری محصول تا پیش از عرضه به بازار فروش آشنا شدند.

