پس از گذشت هزار سال هنوز دوره كاملي از آثار ابن سينا منتشر نشده است

به گزارش خبرگزاري مهر، به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلي سينا (اول شهريور ماه) در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران نشست "بزرگداشت ابوعلي سينا" برگزار شد.

دكتر غلامرضا اعواني، رئيس موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، در ابتداي سخن ضمن اشاره به تقارن روز ابن سينا و بعث پيامبر ، ابن سينا را از حسنات سيد المرسلين برشمرد و گفت : براي اينكه فيلسوفي را عظيم شان بدانيم بايد چه ويژگي هايي را در او برشمريم كه ابن سينا به عنوان فيلسوف عظيم اين ويژگي ها را دارد.

وي افزود: ابن سينا به لحاظ وسعت مشرب و ديد وسيعي كه داشته بر تمامي علوم زمانه مسلط بوده است. او از فيلسوفان تاثير گذاري است كه نهرهاي عظيمي را جاري ساخت.

دكتر اعواني پرداختن به پرسشهاي بنيادين را از جمله ويژگي هاي فيلسوف تاثير گذار دانست كه ابن سينا از آن برخوردار است. شان فلسفه به پرداختن به پرسشهاي مبنايي است.

رئيس موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران ابن سينا را موسس انتولوژي و تشريح كننده برهان وجوب برشمرد.

دكتر اعواني در پايان سخنش بر اين نكته تاكيد كرد كه بيش از هزار سال از درگذشت ابن سينا مي گذرد و هنوز بسياري از آراي او منتشر نشده است.

دكتر ضياء موحد نيز در اين نشست ضمن برشمردن ويژگي هاي ابن سينا، وي را پايه گذار سنت كتاب نويسي فلسفي توصيف كرد و گفت: اهميت بسيار ابن سينا در سهيم بودنش در فلسفه است. او به شرح و تعليقه نويسي در فلسفه نپرداخت و با سن اندكي كه داشت بيش از 270 رساله و كتاب از خود بر جاي گذاشت.

دكتر موحد همچنين به قياسات شرطي ابن سينا كه از ابداعات مهم ابن سينا در منطق است اشاره كرد و گفت : ابن سينا درباب قياسات شرطي كتابي نوشته است. اين مسئله در طول تاريخ منطق كمتر به آن توجه شده و ارسطو نيز اشاره اي به اين مورد نكرده است.

وي به ابداع و نوآوري ابن سينا در زبان عربي پرداخت كه اين زبان فاقد فلسفه و منطق بوده اما شيخ با وارد ساختن مسائلي مانند موجهات و فرمول ضرورت كه بعدها توسط خانم باركن ثبت شد نوآوريهايي در اين زبان داشته است.

دكتر موحد اظهار داشت: اگر ابن سينا و فارابي نبودند وضع علوم عقلي در كشور ما مانند كشورهاي همسايه بود. باعث تاسف است كه آثار بزرگاني همچون ابن سينا هنوز به شكل شايسته اي منتشر نشده است.

دكتر بيوك عليزاده از ديگر سخنرانان اين نشست بود. وي ابن سينا را از نوابغ بشري در طول تاريخ فلسفه دانست و گفت : شيخ در طول عمر اندكش 270 كتاب نگاشت كه كتاب عظيم شفا از جمله آنها است. بسياري از مطالب اين كتاب حاصل تفلسف خود ابن سينا است. او را نمي توان حاشيه نويس بر ارسطو و افلاطون دانست اگر چه منابع معرفتي اين فيسلوف آن فلاسفه بوده اند اما در كنار آن به آموزه هاي معرفتي اسلامي نيز پرداخته است.

دكتر عليزاده ابن سينا را داراي سيستم هماهنگي از تمامي معارف دانست و گفت : ابن سينا را مي توان به دو ابن سيناي متقدم و متاخر تقسيم كرد. ابن سيناي متقدم تا اواخر عمر شيخي بوده كه به تدوين آراي فلسفي خود پرداخته است. اما ابن سيناي متاخر كه در اواخر عمر شيخ به وقوع مي پيوندد از حكمت ديگري سخن به ميان مي آيد. در اينجا سخن از حكمت المشرقيه است. به نظر مي رسد اين فلسفه چيز ديگري است كه بعدها توسط سهروردي و ملاصدرا گسترش مي يابد.

سخنان دكتر ديناني پايان بخش نشست بزرگداشت ابن سينا بود. وي طي سخنانش به موضوع مقولات و بحث تشكيك از نظر ابن سينا پرداخت.