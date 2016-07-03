خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: حالا دیگر به جاده مرگ شهرت یافته، جاده‌ای آسفالته باریک که دو طرف آن‌ها را کوه‌های سر به فلک کشیده محصور کرده‌اند، رهگذران هرازگاهی زوزه مرگ را از گردنه‌های پر پیچ و خم جاده می‌شنوند و برای عبور سریع از این جاده دلهره متوسل به هر تخلفی می‌شوند از سبقت غیرمجاز گرفته تا سرعت غیرمجاز و خیلی‌ها هم جان سالم از آن به در نمی‌برند.

مسافت این جاده ۱۰۸ کیلومتر است که این مسافت را در یک جاده عادی با یک ساعت و ۱۰ دقیقه به مقصد خواهیم رسید ولی راننده‌هایی که در این محور تردد می‌کنند هرگز نباید توقع داشته باشند که با این زمان نرمال به مقصد برسند چرا که جاده کوهستانی است و پیچ و خم های فراوانی دارد و با این محدودیت سرعت، حداقل زمانی که باید برای طی کردن این مسیر در نظر بگیریم یک ساعت و ۳۰ دقیقه است.

اکنون حدود چهار دهه است که از احداث محور بیرجند- قاین می‌گذرد و هنوز هم با همان پیچ های تند و عرض کم واسطه می‌شود تا مسافران را به خانه برساند گرچه عده‌ای را هم هرگز نمی‌رساند.

این محور هر ساله تعداد زیادی از رهگذرانش را به کام مرگ می‌کشاند و هر روز تیتر جدیدی از جراید استان را به خود اختصاص می‌دهد و امروز شاید کمتر کسی از مردم خراسان جنوبی باشد که یکی از نزدیک‌ترین بستگانش را در این جاده از دست نداده باشد.

پیچ های تنگل، گردنه سمن شاهی و... همه گردنه‌های پر پیچ و خمی است که هنوز هم بهترین رانندگان جاده نیز نمی‌توانند ادعا کنند که می‌توانند جان سالم از آن به در برند.

محور بیرجند- قاین یکی از پر ترددترین محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی بوده که به دلیل قرار گرفتن در مسیر مشهد مقدس میزبان تعداد زیادی از وسایل نقلیه است بااین‌وجود جاده باریک، پیچ‌درپیچ و تک بانده در دل کوهستان سرعت تردد در این محور را کند کرده و حالا دیگر پاسخگوی حجم ترددها نیست.

۴۲ کشته و ۲۳۷ زخمی، قربانیان محور بیرجند- قاین

جانشین فرمانده پلیس‌راه خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر از وقوع ۲۸ فقره تصادف فوتی در محور بیرجند- قاین – گناباد طی سال گذشته خبر داد و گفت: در این تصادفات ۴۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

سرهنگ حسن نیک‌مرد همچنین به وقوع ۹۶ فقره تصادف جرحی در این محور طی سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: این تصادفات منجر به مجروح شدن ۲۳۷ نفر شده است.

به گفته وی در دو ماهه ابتدای امسال نیز شش فقره تصادف فوتی در این محور به وقوع پیوسته که هشت نفر در این تصادفات جان خود را از دست داده‌اند.

جانشین فرمانده پلیس‌راه خراسان جنوبی، وقوع ۲۸ فقره تصادف جرحی با ۷۰ نفر مجروح را مواردی دیگر از قربانیان این محور عنوان کرد و گفت: آمار بالای تصادفات در این محور چند دلیل دارد که یکی از آن‌ها پیچ و خم زیاد جاده است.

محور بیرجند- قاین پاسخگوی حجم ترددها نیست

نیک‌مرد ادامه داد: علاوه بر این در سال های گذشته افزایش حجم تردد را در این محور داشته‌ایم که محور جوابگو این حجم تردد نیست و به همین دلیل راننده‌ها دست به تخلفاتی می‌زنند که گاهی اوقات برای آن‌ها گران تمام می‌شود.

وی، محور بیرجند- قاین را حادثه خیرترین محور مواصلاتی خراسان جنوبی دانست و گفت: کم عرض بودن محور از مهم‌ترین عوامل حادثه‌خیزی این محور است که چند سالی است پروژه دوبانده سازی آن در حال انجام است.

جانشین فرمانده پلیس‌راه خراسان جنوبی با اشاره به روند کند دوبانده سازی در این محور، بیان داشت: کل محور که در محدوده خراسان جنوبی است بالغ بر ۱۰۰ کیلومتر است که در تمام طول این سال‌ها بیش از ۱۸ کیلومتر آن دوبانده شده است.

نیک‌مرد اضافه کرد: آشکارسازی نقاط حادثه خیر در این محور و ایجاد روشنایی را جمله راه‌هایی است که می‌تواند در کاهش تصادفات محور داشته باشد اما مهم‌ترین کار اجرای دوبانده سازی است که باید به‌سرعت بیشتری انجام شود.

گذشت چهار دهه از احداث محور بیرجند- قاین

هر چند حدود چهار دهه است که از احداث این جاده می‌گذرد اما مسئولان از سال ۸۹ به فکر دوبانده سازی این محور افتاده‌اند شاید درصدی از آمار تصادفات این محور را بکاهند اما بعد از گذشت حدود شش سال از آغاز دوبانده سازی هنوز تنها ۲۰ کیلومتر از باند دوم این محور زیر بار ترافیک رفته و مسئولان تنها دلیل آن را نبود اعتبارات عنوان می‌کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در فروردین‌ماه سال گذشته در گفت و گو با یکی از جراید محلی پیش‌بینی کرده بود که تا شش ماهه نخست سال ۹۴ حدود ۲۵ کیلومتر از این محور زیر بار ترافیک برود اما بعد از گذشت حدود یک سال از پایان موعد مقرر هنوز ۲۰ کیلومتر از آن زیر بار ترافیک رفته است و مسئولان تنها دلیل آن را نبود اعتبار عنوان کرده‌اند.

جعفری همچنین در مصاحبه دیگر در شهریورماه همان سال پیش‌بینی کرده بود که عملیات دوبانده سازی این محور تا پایان سال ۹۶ به اتمام برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در همین ارتباط در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طول محور بیرجند-قاین –گناباد (حوزه استان) ۱۸۰ کیلومتر (با کمربندی قاین) بوده که از این میزان ۸۰ کیلومتر تبدیل به بزرگراه شده و ۱۰۰ کیلومتر آن در دست اجرا است.

دوبانده سازی ۲۰ کیلومتر در طول شش سال گذشته

مهدی جعفری با بیان اینکه طول محور بیرجند تا قاین حدود ۱۰۰ کیلومتر است، بیان کرد: با توجه به افزایش ترافیک محور به‌خصوص ترافیک تریلرهای ترانزیت و کوهستانی بودن حدفاصل بیرجند-قاین مشکلاتی برای تردد در این محور به وجود آمده که سبب شده فاصله زمان برای ۱۰۰ کیلومتر تا حدود ۱.۵ ساعت افزایش یابد.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش تصادفات و تلفات در این محور اولویت اصلی راه و شهرسازی بازگشایی هر چه بیشتر قطعات باند دوم و همچنین رفع نقاط حادثه‌خیز در این محور است.

هرچند عملیات اجرایی قطعه نخست محور بیرجند- قاین از سال ۸۹ آغاز شده است اما امروز مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی خبر از دوبانده سازی ۲۰ کیلومتر از این محور طی شش سال را می‌دهد و می‌گوید: ۸۰ کیلومتر دیگر نیز در دست اجرا است.

جعفری بیان داشت: از سال ۹۳ سه پیمانکار جدید در این محور شروع بکار کرده‌اند که تا کنون بیشتر روی عملیات خاکی و ابنیه فنی در قسمت‌هایی از محور فعالیت داشته‌اند.

وی اضافه کرد: حجم خاک‌برداری در محور قاین – بیرجند پنج میلیون مترمکعب و تعداد ابنیه فنی حدود ۵۰۰ دستگاه پل است.

بسته ویژه دولت برای دوبانده سازی محور بیرجند- قاین

وی عنوان داشت: بر اساس مصوبه سفر اخیر هیئت دولت به استان هفت قطعه بازسازی در دستور کار قرار گرفت که ۶۰ کیلومتر آن مربوط به محور بیرجند- قاین- خضری دشت بیاض- بجستان- فردوس – دیهوک شامل سه قطعه است.

جعفری با بیان اینکه اجرایی شدن این مصوبه در سال گذشته ۳۳ میلیارد تومان اعتبار مصوب با توجه به قانون بودجه داشت، افزود: ۲۰ میلیارد تومان مربوط به قطعه دوم محور بیرجند- قاین- خضری دشت بیاض- بجستان - فردوس – دیهوک است.

وی ادامه داد: علاوه بر این ۵۷ میلیارد تومان هم از محل ماده ۱۰ و۱۲ به اداره کل راه و شهرسازی استان ابلاغ‌شده که از این میزان ۲۷ میلیارد تومان در قطعه بیرجند- قاین- خضری دشت بیاض- بجستان- فردوس- دیهوک است.

وعده دیگر برای دوبانده سازی محور بیرجند- قاین- گناباد

وی به برنامه‌های اجرایی سال ۹۵ برای محور بیرجند- قاین اشاره کرد و گفت: در برنامه‌ریزی انجام‌شده با پلیس‌راه استان در سال ۹۵ هفت نقطه پر حادثه در این محور ایمن‌سازی خواهد شد.

جعفری، روشنایی ورودی شهر بیرجند از پلیس‌راه تا انبارهای شرکت نفت، احداث زیرگذر سه راهی مرک به‌صورت رفت‌وبرگشت جهت حل مشکل تردد شهرستان درمیان و بخش مرکزی تقاطع با محور اصلی، رفع موانع دید توسط دستگاه‌های اداره کل راه و شهرسازی، ایمن‌سازی ورودی آرین شهر، تکمیل تقاطع غیر هم‌سطح سه راهی روم (تقاطع محور سرایان و فردوس با محور اصلی، اصلاح پیچ خرواج در محدوده روستای بید مشک قاین با توجه به واژگونی های زیاد در این نقطه و اصلاح پیچ سلیمانی در محور خضری –گناباد (انتهای حوزه استان) را از دیگر برنامه‌های امسال عنوان کرد.

به گفته وی در مجموع برای تکمیل قطعات باقی‌مانده از بزرگراه بیرجند- قاین و گناباد حدود ۲۶۵ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است و پیش‌بینی‌شده در سال جاری ۳۰ کیلومتر از این محور آسفالت شود.

هرچند مسئولان خوش‌بین هستند که این پروژه تا سال آینده به بهره‌برداری برسد اما با نگاهی به میزان پیشرفت پروژه طی شش سال گذشته و یک حساب سرانگشتی باید گفت با روال فعلی اتمام این پروژه تا ۲۵ سال آینده به زمان نیاز خواهد داشت.