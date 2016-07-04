مجتبی مبینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به نمایندگی از بازیکنان بومی باید بگویم که ما بازیکنان بومی همیشه برای شهرمان بدون پول و بدون امکانات بازی کرده ایم و در شرایط فعلی نیز حاضر هستیم با این شرایط صبا به تیم کمک کنیم.

وی افزود: هم سرمربی صبا و هم کمک وی باید از نیروی مستعد و بومی فوتبال قم استفاده کنند و همانند هر سال نگویند بازیکن بومی بزرگسال نمی‌خواهیم و فقط می خواهیم از سهمیه امید و جوانان از نفرات بومی استفاده کنیم.

بازیکن سابق صبا گفت: با توجه به کارنامه بازیکنان بومی صبا و همچنین حضور چند دوره نفرات فعلی در لیگ برتر و کار کردن زیر نظر مرفاوی، نه احتیاجی به تست هست و نه معرفی و عملکرد و سوابق بازیکنان بومی مشخص است.

مبینی پور بیان داشت: امیدواریم که حمایت مدیر عامل صبا از بازیکنان بومی فقط برای تست دادن نباشد چون مشکلی را برطرف نمی‌کند و ما همه بازیکنای بومی هم از استاندار و هم از نمایندگان قم در مجلس، انتظار داریم از صبا و بازیکنان بومی فوتبال قم حمایت کنند.

وی عنوان کرد: نه تنها بازیکنان بلکه همه مردم شهر دوست دارند صبا هم تمریناتش را در قم برگزار کند و هم مثل تمام شهرهای دیگر از بازیکنای شهرشان استفاده شود و فکر می کنم امسال بهترین زمان برای فرصت دادن به بازیکنان بومی است.

بازیکن سابق صبای قم تصریح کرد: در حال حاضر حداقل ۸ بازیکن بزرگسال در قم هستند که در ادوار گذشته در تیم بزرگسالان حضور داشته اند و امیدوارم برای یک بار هم که شده از بازیکنان بومی شهرمان دفاع کنیم و به آن ها فرصت دهیم تا پتانسیل واقعی فوتبال قم ، نشان داده شود.