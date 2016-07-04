محبوبه صابر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در مرکز استان سمنان و بسیاری از مراکز استانها و شهرهای کشور، مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه در نظر دارد با راه اندازی این دفاتر در حوزه های قضائی شاهرود، دامغان، گرمسار و مهدیشهر نسبت به توسعه این طرح در استان اقدام کند.

وی گفت: در راستای سیاست های کلان قوه قضائیه برای ارائه خدمات الکترونیک قضایی و تسریع در رسیدگی و مدیریت پرونده های قضایی با استفاده از فن آوری های نوین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ایجاد می شوند که تجربه آن در مرکز استان مفید و مثبت بوده است.

سرپرست معاونت آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری کل سمنان همچنین با اشاره به اجرای سیاست های قوه قضائیه در استفاده روزآمد از فن آوری های نوین در عرصه خدمات قضایی و با هدف توسعه خدمات الکترونیک قضایی در کشور که موجب کاهش اطاله دادرسی، شفاف سازی وافزایش قدرت پاسخگویی به صورت برخط به طرفین پرونده های جاری دستگاه قضایی می شود، افزود: در حال حاضر و همزمان با هفته قوه قضائیه مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به فراخوان و نام نویسی متقاضیان تاسیس این دفاتر در سطح کشور و از جمله استان سمنان کرده است.

صابر گفت: در راستای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی از کلیه متقاضیان واجد شرایط در استان سمنان که آمادگی تأسیس دفتر و ارائه خدمات مورد نظر را در حوزه های قضائی شاهرود، دامغان، گرمسار و مهدیشهر دارند، دعوت می شود تا با مراجعه به سامانه www.adliran.ir ضمن اطلاع یابی از شرایط عمومی و اختصاصی برای متقاضیان تاسیس این نوع دفاتر، از طریق آدرس تارنمای مذکور اقدام به ثبت نام کنند.

وی همچنین مهلت ثبت نام متقاضیان را بر اساس اعلام مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه تا تاریخ ۳۱ تیر ماه جاری اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه ثبت نام و انجام امور مربوط به تاسیس این دفاتر در مراکز استان ها به صورت متمرکز در تهران صورت می گیرد متقاضیان می توانند پاسخ سوالات احتمالی خود را از طریق شماره تلفن ۶۳۹۷۴۰۴۸(۰۲۱) دریافت کنند.