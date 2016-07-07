«ترافیک»سوغات جاده چالوس؛ازمسمومیت درتونل کندوان تامشکل روستائیان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - مهدیه غریب: «زن: به نظرت کی به شمال می رسیم/ مرد: اینجوری که پیداست تا فردا هم نمی رسیم» این دیالوگ بیش از هزاران بار میان مسافرانی که در ترافیک روز گذشته جاده چالوس گرفتار آمدند رد و بدل شد.

ترافیک کاربران در فضای مجازی برای ارسال عکس سلفی با سیل عظیم خودروهای پهلو گرفته در کنار جاده نیز قابل توجه و تامل بود، بازار شایعه هم داغ شده بود از ریزش کوه تا بستن راه توسط محلی ها میان مسافران نقل و دهان به دهان از ابتدا تا به انتهای جاده می رسید.

ساعت ۱۹ روز گذشته به دلیل حجم بالای ترافیک پلیس راهور مجبور به انسداد محور کرج - چالوس از جنوب به شمال شد و ماموران پلیس راه مستقر در محل مانع از ورود خودروها به این محور شدند.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به حجم بالای بار ترافیک در محور کرج - چالوس، این محور از میدان امیر کبیر کرج بسته شد.



رئیس پلیس راه استان البرز با تاکید بر اینکه در عین حال این محور از جنوب به شمال یکطرفه است، افزود: با توجه به سنگینی بار ترافیک محور کرج - چالوس شهروندانی که تا کنون مسافرت خود را آغاز نکرده‌اند پیش از حرکت از آخرین وضعیت ترافیکی این محور مطلع شوند و یا از محورهای جایگزین استفاده کنند.

هنگام غروب تب شایعات بالا گرفت و به ناگاه در فضای مجازی خبری مبنی بر مسمومیت بیش از یکصد نفر در تونل کندوان منتشر شد.

داوود رجبی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز در خصوص این موضوع به خبرنگار مهر گفت: ترافیک سنگین و حجم بالای تردد خودروها در محور چالوس باعث شد ۲۳ نفر از هموطنان در تونل کندوان دچار گازگرفتگی شوند.

رجبی با تاکید بر اینکه این تونل یکی از طولانی ترین تونل های محور کرج - چالوس محسوب می شود، گفت: افرادی که دچار مسمومیت شده اند در پایگاه امداد و نجات کندوان مداوا شدند.

شب گذشته برای مسافران محور کرج - چالوس شبی بلند بود شبی که با یافتن پاسخ این پرسش «ترافیک کی به پایان می رسد» به انتها رسید، برخی از مسافران با برپا کردن چادر فرصت را غنیمت دانسته به خوابی عمیق فرو رفتند به امید اینکه وقتی از خواب بیدار می شوند خبری از ترافیک نباشد.

اما؛ امروز صبح پلیس راهور ناجا خبری خوش را مخابره کرد «ترافیک در محور چالوس آرام گرفت» ولی واقعیت امر نشان از آرامش قبل از طوفان دارد چرا که موج برگشت مسافران هنوز به راه نیفتاده است و از فردا همزمان با برگشت مسافران به خانه هایشان دوباره آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود.

پس از نوشتن چند سطر از ترافیک که تبدیل به نماد استان البرز شده و گره های کور را کور و کورتر می کند شرح حال و روز روستاییان محور کرج - چالوس ضروری به نظر می رسد.

روزهای پایانی هفته و ایام تعطیلات اگرچه برای بسیاری از هموطنان نویدبخش سفر به شمال و گشت و گذار میان سبزه زاران و دریا است ولی برای روستاییان محور چالوس همیشه همراه با کابوس است چرا که سال هاست روستاییان هنگام یکطرفه شدن محور برای رفت و آمد به کرج با مشکل مواجه اند.

ترافیک شب گذشته و وضعیت حال حاضر محور چالوس

برخی از روستاییان مایحتاج چند روز خود را تهیه می کنند تا روزهای که این محور برای رفتن بسیاری از هموطنان به استان های شمالی یکطرفه می شود با مشکلی مواجه نشوند.

این در حالی است که بسیاری از روستاهای محور کرج - چالوس از خدمات پزشکی کمترین بهره را دارند حال تصور کنید یکی از اهالی نیازمند استفاده از خدمات بیشتر و مراجعه به شهر باشد عملا باید تا پایان اعمال محدودیت های ترافیکی صبر پیشه کند.

در این سال ها که مسئله ترافیک محور چالوس به دغدغه مسئولان و محلی ها تبدیل شده، راهکارهای زیادی ارائه شده بلکه این معضل برطرف شود ولی به واقع باید گفت راهکاری که گره گشا باشد یا ارائه نشده یا ارائه شده و مورد غفلت واقع شده است چرا که روزهای پایانی هفته و ایام تعطیل محور کرج - چالوس به خاطر حجم بالای خودروها قفل می شود.