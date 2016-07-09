حمیدرضا فرسایی وحید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش قیمت گوشت مرغ تنها مربوط به همدان نیست اما در چندسال اخیر همدان از استان های دارای پایین ترین قیمت مرغ بوده است.

رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه در ماه رمضان افزایش قیمتی در کالاهای اساسی به جز گوشت مرغ وجود نداشت، گفت: هر ساله در ایام نزدیک به ماه رمضان افزایش قیمت قابل پیش بینی است.

وی با بیان اینکه علاوه بر شهر همدان در شهرستانهای استان همدان نیز کاهش قیمت گوشت مرغ اتفاق افتاد، گفت: افزایش قیمت گوشت مرغ مربوط به یکماه گذشته بوده و در ۳ روز گذشته ۲۰۰ تومان در هرکیلو کاهش قیمت ثبت شد و امروز نیز قیمت ها نسبت به استان های دیگر کاهش داشته است.

فرسایی وحید یادآور شد: در حال حاضر بخشی از گوشت مرغ‌ استان همدان از سایر استان‌ها با برندهای هما، مهاباد و زربال وارد می‌شود که مردم همدان بر این باورند این مرغ‌ها از نظر کیفیت با مرغ تولید استان همدان تفاوت بسیاری دارد که به این شکل نبوده و باید اعلام کرد هیچ تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به تشدید بازرسی ها در چندروز گذشته، از رضایتمندی همشهریان و مسافران خبر داد و گفت: اصناف همدان در تعطیلی های اخیر برای رفاه حال همشهریان و مسافران فروشگاه های خود را باز نگهداشتند و به مسافران خدمات ارائه کردند.

فرسایی با تاکید بر اینکه مسئله مشتری‌مداری به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی اتاق اصناف همدان مطرح است، گفت: اصناف در بازرسی ها نحوه خدمات دهی را بررسی می کنند.