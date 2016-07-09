به گزارش خبرنگار مهر، حادثه پتروشیمی بوعلی که در نهایت منجر به شکل گیری بزرگترین حادثه صنعت پتروشیمی ایران پس از جنگ تحمیلی شد، در کنار خسارتهای مالی و درسهای عملیاتی، فنی و تخصصی یک پیام ویژه برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور به همراه داشت.
براساس نخستین فیلمهای منتشر شده توسط وبگاههای وابسته به شرکت صنایع پتروشیمی، این حادثه ابتدا با یک انفجار و آتش سوزی نه چندان بزرگ آغاز شد و در نهایت به دلیل سوء مدیریت و غیبت مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با گذشت زمان ابعاد این حادثه گسترده تر شد.
گسترش آتش، احتمال سرایت آن به پتروشیمیهای همجوار و در نهایت نبود یک مدیریت بحران هوشمندانه باعث شد که در نخستین ساعات بامداد بیژن زنگنه وزیر نفت خود را به ماهشهر برساند و شخصا مدیریت بحران این حادثه را بر عهده بگیرد.
وزیر نفت در بدون ورود در کمیته مدیریت بحران منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر با تاکید بر ناموفق بودن مدیریت بحران در مهار این حادثه، تاکید کرد: «عملیات مهار آتش فرمانده ندارد و باید هرچه سریعتر فرمانده ای متخصص و کاردان برای این عملیات انتخاب شود»
به عبارت دیگر، این جمله کلیدی وزیر نفت میتواند تعابیری مختلفی به همراه داشته باشد و در ممیزی دلایل وقوع حادثه آتش سوزی پتروشیمی ماهشهر و طولانی شدن دوره مهار حادثه باید یک ممیزی ویژه در حوزه منابع انسانی و تربیت مدیران کاربلد در سطح صنعت نفت به ویژه در طول فعالیت سه ساله دولت تدبیر و امید انجام داد.
بیژن زنگنه وزیر فعلی نفت، تیر ماه ۱۳۹۲ در گفتگویی با انتقاد از بدنه مدیران وقت وزارت و صنعت نفت، تاکید کرده بود: «گروهبانها باید جای خود را به ژنرالها در صنعت نفت بدهند!»
وی در ادامه این گفتگو با تاکید بر اینکه «افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفهای و کار بلد باشند» تصریح کرده بود: «باید گروهبانهایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرالها کارها را انجام دهند.»
زنگنه با تاکید بر اینکه «الان از بدنه کسی باقی نمانده است»، گفته بود: «درحال حاضر برخی از افرادی که برای سمت وزارت نفت مطرح میشوند به درد این کار نمیخورند" گفت: تعداد خیلی خیلی اندکی هستند که می توانند این کار را انجام دهند.»
با گذشت نزدیک به سه سال از این اظهار نظر وزیر نفت پس از وقوع یک حادثه بار دیگر از نبود یک فرمانده تمام عیار سخن به میان میآورد و این سئوال مطرح میشود که آیا در طول سه سال گذشته فرصت برای تربیت و یا بازگشت ژنرالها به صنعت نفت کشور فراهم نشده است که هم اکنون حتی یک فرمانده مدیریت بحران نداریم؟
ژنرالهای صنعت نفت کجا رفتند؟
به گزارش مهر، در طول سه سال گذشته بیش از ۷۰ مدیرعامل، معاون وزیر و مدیران ارشد صنعت نفت برکنار شده اند و همزمان با برکناری این مدیران، نه تنها مدیران معتبر و با تجربه صنعت نفت حاضر به بازگشت نشدهاند که در طول چند ماه گذشته تعدادی از مدیران به دلیل اختلاف نظر با وزیر نفت برکنار و یا استعفا داده اند. برهمین اساس، مدیرانی که جانشین شده اند، نام و نشانی از یک مدیر تمام عیار را نداشته و حتی از نظر سوابق کاری در ردههای پایین تری قرار دارند.
از سوی دیگر تاکنون وزارت نفت هیچ گزارش جامعی درباره تربیت مدیران نخبه و جوان ارائه نکرده است و در اکثر انتصابات انجام گرفته به ویژه در طول ۶ ماه گذشته مدیران بازنشسته و یا در آستانه بازنشستگی جایگزین مدیران قبلی شده اند.
حادثه پتروشیمی بوعلی در کنار خسارتهای سنگین مالی میتواند به یک فرصت طلایی برای وزیر نفت تبدیل شود تا با بازنگری نسبت به سیاستهای در دست اجرا در حوزه منابع انسانی و مدیران جوان، از وقوع حوادث مشابه آینده جلوگیری کند.
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