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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

رتبه بندی جدید بیمارستان ها ابلاغ شد/تدوین ۲۴۸ استاندارد

رتبه بندی جدید بیمارستان ها ابلاغ شد/تدوین ۲۴۸ استاندارد

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: برای نهادینه کردن و پایدار شدن دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت، اعتباربخشی جدید بیمارستانی را برای حفظ حقوق بیماران ابلاغ کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی با اشاره به ابلاغ اعتباربخشی جدید بیمارستانی گفت: اعتباربخشی بیمارستان ها موثرترین ابزار و روش برای ارتقاء کیفیت و جلب رضایت و اعتماد عمومی از خدمات بیمارستانی در دنیا محسوب می شود. این اعتبار بخشی مشتمل بر ۲۴۸ استاندارد و ۹۰۳ سنجه بوده و بر اساس آن بیمارستان های کشور به ۴ درجه رتبه بندی می شوند و قیمت خدمات متناسب با رتبه کیفی خواهد بود.

وی افزود: تدوین این استاندارد ها حاصل یکسال کار مستمر معاونت درمان وزارت بهداشت، اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و مدیران مراکز خصوصی است. در تدوین این سنجه ها ۱۲۳ کارشناس شرکت داشته اند.

معاون درمان وزارت بهداشت رویکردهای جدید اعتباربخشی را  برشمرد و گفت: اجتناب از مستند سازی غیر ضروری و کاهش بروکراسی و تبدیل مستندات کاغذی به الکترونیکی، که حاصل آن اختصاص زمان بیشتر به مراقبت از بیماران توسط کادر درمانی است.

وی افزود: در اعتباربخشی قدیم حجم استانداردها بسیار زیاد ولی فاقد عمق کافی بود، در حالی که در اعتباربخشی جدید از حجم استانداردها کاسته و در عین حال به عمق آنها افزوده شده است.

آقاجانی ادامه داد: در این نسل از اعتباربخشی، وزن سنجه ها بر اساس تاثیرشان بر نتیجه نهایی عملکرد بیمارستان، متفاوت خواهد بود. سه نوع سنجه طراحی شده است. تک بعدی، دو بعدی و سه بعدی. تک بعدی صرفا یا زیرساختی و یا فرآیندی است. دو بعدی در برگیرنده زیرساخت و فرایند است و سه بعدی هر سه وجه زیرساخت، فرایند و نتیجه را در بر می گیرد و اگر زیرساخت فراهم و حتی فرآیند هم برقرار ولی نتیجه حاصل نشده باشد، امتیاز صفر خواهد بود.

وی افزود: سنجه های سه بعدی بیشترین وزن امتیاز را خواهند داشت.
•  بیمار محوری و تمرکز بر خدمات بالینی
•  وظیفه محوری به جای بخش محوری
•  توجه به اهمیت کار گروهی در بهبود مستمر کیفیت خدمات مراقبتی
•  تاکید ویژه بر ارتقاء ایمنی بیماران
•  در نظر گرفتن الزامات و استاندارد های بین المللی
•  توانمند سازی کارکنان
•  برنامه ریزی برای افزایش انگیزه کارکنان
•  زمینه سازی مشارکت فعال پزشکان در پیاده سازی استاندارد های مرتبط با درمان
•   توجه خاص به کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی
•  ورود ارزش های ایجاد شده در طرح تحول نظام سلامت به اعتبار بخشی برای نهادینه کردن و پایدار سازی آن ها و حفظ دستاوردها

آقاجانی افزود: انتظار می رود با اجرای این استانداردها در بیمارستان های کشور شاهد بهبود ایمنی بیمار، کاهش خطاها، افزایش رضایتمندی مردم، ارتقاء کیفیت خدمات اقامتی، پزشکی و پرستاری باشیم.

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان گفت: در اعتباربخشی جدید، درجه بندی بیمارستان ها به عملکرد و واقعیت های موجود در هر بیمارستان نزدیک تر خواهد بود و بالطبع اعتماد عمومی بیشتر جلب خواهد شد.

کد مطلب 3708350

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