به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو در جلسه شورای قضایی استان اردبیل ضمن قدردانی از قضات و کارکنان تشکیلات قضایی استان به جهت ارائه خدمات صادقانه به شهروندان اظهار کرد: برنامهمحوری و انجام هرگونه اقدام و عملکرد بر اساس قانون مهمترین رویکرد دستگاه قضایی استان است و موفقیتها و کسب رتبههای برتر کشوری در حوزههای مختلف نیز در سایه همین رویکرد حاصل شده است.
وی اخلاقمحوری را یکی دیگر از مهمترین ویژگیهای کارگزاران و مسئولان قضایی دانست و بر ضرورت تکریم مراجعان و رعایت شأن و منزلت آنان تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان استفاده از فناوریهای نوین و برگزاری دورههای آموزشی را از دیگر الزامات ارتقای کیفیت خدمترسانی عنوان کرد و گفت: باید با بهرهگیری از دانش و فناوریهای نوین زمینه تسهیل امور مردم و افزایش کیفیت و سرعت ارائه خدمات قضایی فراهم شود.
حجت الاسلام کثیرلو همچنین نظارت را از دیگر مؤلفههای مهم و اثرگذار در امر خدمترسانی به مردم دانست و افزود: در راستای اعمال نظارت جدی بر زیرمجموعه های قضایی با برنامهریزیهای انجامشده برای هر یک از حوزههای قضایی تابعه استان، معاون ناظر از سوی رئیس کل دادگستری استان تعیین شده است که خوشبختانه اجرای این طرح نتایج مطلوبی به همراه داشته است.
در ادامه جلسه، مدیران کل سازمانهای تابعه دستگاه قضایی استان نیز گزارشی از مهمترین اقدامات، برنامهها و دستاوردهای عملکردی مجموعههای تحت مدیریت خود ارائه کردند و موضوعات و مسائل مختلف مرتبط با نحوه ارائه خدمات قضایی به مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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