بیش از ۱۲۰۰ مستند خارجی به جشنواره «سینماحقیقت» ارائه ‌شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله حدود بیست روز تا پایان مهلت ارائه فیلم مستند خارجی به دهمین دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت، بیش از ۱۲۰۰ فیلم مستند از کشورهای مختلف جهان در دبیرخانه این جشنواره به ثبت رسیده است.
برخی فیلمهای منتخب جشنوارههای معتبر جهانی نظیر ایدفا (هلند)، هاتداکس (کانادا)، کن (فرانسه)، برلین (آلمان) از جمله آثاری هستند که توسط فیلمسازان یا پخشکنندگان جهانی خود، به این دوره از جشنواره بینالمللی سینماحقیقت ارائه شدهاند.
تاکنون مستندسازان کشورهای آمریکا و فرانسه بیشترین حضور را در دهمین جشنواره «سینماحقیقت» داشتهاند.
آخرین فرصت برای پذیرش فیلمهای مستند خارجی بخش «مسابقه بینالملل» جشنواره «سینماحقیقت» نیز پایان ماه جولای ۲۰۱۶ اعلام شده است.
تهیهکنندگان و مستندسازان ایرانی هم برای شرکت در بخش «مسابقه ملی» جشنواره «سینماحقیقت»، حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۵ فرصت دارند تا مشخصات جدیدترین آثار مستند خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
بخشهای اصلی دهمین دوره جشنواره سینماحقیقت عبارتند از مسابقه ملی (مستندهای کوتاه، نیمهبلند، بلند)، مسابقه بینالملل (مستندهای کوتاه، نیمهبلند، بلند)، جایزه شهید آوینی (فیلمهای مستند حوزه مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس)، بخشهای جنبی ملی و بینالمللی، کارگاههای پژوهشی و بازار فیلم مستند.
در این دوره از جشنواره سینماحقیقت، یک «جایزه ویژه» هم به کارگردان بهترین فیلم مستند با موضوع «مدافعان حرم» اهدا میشود.
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