۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

چهار فیلم به مسابقه ملی «سینماحقیقت» اضافه شد/ حذف یک اثر تکراری

چهار فیلم به بخش مسابقه ملی جشنواره «سینماحقیقت» اضافه و یک فیلم به دلیل تکراری بودن حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای بازبینی فیلم‌های متقاضی شرکت در دهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» پس از بازبینی مجدد آثار فیلمسازان معترض، چهار فیلم را به بخش مسابقه ملی اضافه کرده و یک فیلم را به دلیل تکراری بودن حذف کرد.

اعضای ۵ نفره‌ شورای بازبینی جشنواره برای رسیدگی به اعتراض مستندسازانی که به شکل مکتوب خطاب به دبیر جشنواره اعتراض کرده بودند، تشکیل جلسه داد و در نهایت چهار فیلم به بخش مسابقه ملی اضافه شدند.

اسامی این فیلم‌ها عبارت است از: انجمن آرزوها (گل‌اندام صفری) و ویلکیج (حسن قهرمانی) که در لیست ذخیره‌ مستندهای کوتاه قرار داشتند؛ صدای سکوت (پناه‌برخدا رضایی) و بُرد بُرد (محسن خان‌جهانی) در بخش مستندهای بلند.

ضمناً فیلم مستند بلند «مکالمه با دیوار» ساخته وحید الوندی‌فر به دلیل ارائه‌ همان نسخه به دوره‌ گذشته جشنواره از بخش مسابقه ملی کنار گذاشته شد.

