ترویج حجاب و عفاف باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن اختری، در نشست خبری روز عفاف و حجاب با اشاره به علت نامگذاری این روز افزود: برای اهمیت دادن به موضوع عفاف و حجاب در جامعه 21 تیرماه که مصادف با به شهادت رسیدن جمعی از مردان و زنان متدین در مسجد گوهرشاد توسط رژیم رضا شاه پهلوی است، به نام روز ملی «عفاف و حجاب» نام گذاری شده است.

وی ادامه داد: حجاب و عفاف لازم و ملزوم یکدیگر و از ضروریات دین اسلام به شمار می روند که خداوند به آن دستور داده و جزا نیز برای آن در نظر گرفته است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه حجاب یعنی پوششی هم برای مردان و هم زنان اضافه کرد: همان گونه که نماز و زکات از واجبات دین اسلام است و مخالفت با این ضروریات دینی به منزله خروج از دین است، مخالفت با حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضروریات مسلم دین به منزله خروج از دین است.

وی با اشاره به عملکرد بنیاد عفاف و حجاب گفت: این بنیاد به همت افراد دلسوز و علاقه مند به ترویج عفاف و حجاب و برای مبارزه با بدحجابی و هنجارشکنی در جامعه شکل گرفته و چندین سال است کارهای خود را دنبال می‌کنیم؛ همچنین با تاسیس دفاتر استانی بر اهتمام خود نسبت به ترویج حجاب و عفاف در جامعه تاکید می کنیم.

حجت الاسلام اختری با بیان این که بی حجابی و بدحجابی یکی از واردات غربی به جامعه اسلامی ایران است که برای مقابله با آن یک حرکت مردمی منسجم لازم است، گفت: بدحجابی از جمله واردات فرهنگ غربی است که مقام معظم رهبری در تعبیرات مختلف مانند تهاجم فرهنگی دشمن به آن اشاره کردند؛ به واقع یکی از راههای نفوذ غرب و استعمارگران در کشورهای اسلامی ترویج بی حجابی بدحجابی است و برای تحقق این معضل در جوامع اسلامی راه های مختلفی از جمله وضع قوانین غیرشرعی در جامعه اسلامی، تبلیغ آزادی اقلیت های دینی در خصوص پوشش، عادی سازی بدحجاب و بی حجابی و ... را دنبال می کنند.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران توانست موجی در پایبندی به آرمان های دینی ایجاد کند به همین دلیل دشمنان از همان آغازین روزهای انقلاب تحت عنوان واردات غربی سعی در ترویج بی حجابی و بدحجابی داشتند.

دبیرکل بنیاد ملی عفاف و حجاب تاکید کرد: متاسفانه شاهد ناهنجاری های حجاب و عفاف در برخی شهرهای مذهبی نیز بوده ایم؛ در این شهرها مجموعه هایی را دستگیر کرده اند که به شکل واحدی و با سیاست واحدی در این شهرها رفت و آمد کرده و به ترویج بی حجابی اقدام می کردند.

وی افزود: امروز دشمن از طریق شبکه های مجازی و تلویزیون به ترویج بدحجابی ادامه می دهد و به همین دلیل ما در بنیاد ملی عفاف و حجاب بر آن شدیم تا مردان و زنان متدین دست در دست هم در ترویج حجاب و عفاف در جامعه کوشش کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه وزارت کشور هفته ای را به نام حجاب و عفاف نامگذاری و برنامه هایی را برای آن پیش بینی کرده که امیدواریم که به صورت جدی دنبال شود افزود: ما نیز در این دو ماه برنامه هایی را پیش بینی کردیم که از جمله آنها می توان به ارسال نامه هایی به ائمه جمعه برای گرامیداشت روز عفاف و حجاب و انجام مقدماتی برای راهپیمایی عفاف و حجاب در 21 تیرماه اشاره کرد.

حجت الاسلام اختری خاطرنشان کرد: همچنین نمایشگاه عفاف و حجاب را از 16 تا 25 تیرماه در پارک شهر تهران برپا کرده ایم که مردم می توانند در تمامی این ایام از ساعت 10 صبح الی 10 شب از آن بازدید کنند.

وی با بیان اینکه قانون حجاب و عفاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در سال 1385 به تصویب رسیده و وظایفی را برای دستگاه های مختلف مشخص کرده است، گفت: ترویج حجاب و عفاف در جامعه باید به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود، چرا که این مهم خواسته بسیاری از مردم متدین ایران اسلامی است.