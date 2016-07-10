جوان ترین و پیرترین داوطلب کنکور/ صدور یک میلیون و ۱۴ هزار کارت

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسن ترین داوطلب خلیل شکریان متولد ۱۳۱۵ در گروه آزمایشی علوم انسانی از شمیرانات تجریش و جوان ترین داوطلب بهار بلوچی متولد ۱۳۸۰ در گروه آزمایشی علوم تجربی از ایلام مرکزی در کنکور سراسری ۹۵ شرکت کرده اند.

وی افزود: تعداد ۵۱۹ هزار و ۴۸۸ نفر در گروه علوم تجربی در صبح جمعه ۲۵ تیر به رقابت می پردازند و تعداد ۵۱۹ هزار و ۴۸۸ نفر کارت آزمون برای این گروه صادر شده است.

توکلی خاطرنشان کرد: تعداد ۱۶۲ هزار و ۸۷۹ نفر در گروه علوم ریاضی در صبح پنجشنبه ۲۴ تیر به رقابت می پردازند و همین تعداد کارت آزمون برای این گروه صادر شده است. همچنین برای گروه علوم انسانی نیز که ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ نفر رقابت می کنند که برای این گروه نیز همین تعداد کارت صادر شد.

وی یادآور شد: تعداد کارت صادر شده برای گروه هنر شامل داوطلبان اصلی و علاقمندان به گروه هنر ۵۴ هزار و ۶۹۷ کارت و تعداد کارت صادر شده برای گروه زبان های خارجی شامل داوطلبان اصلی و علاقمندان به گروه زبان ۱۱۵ هزار و ۷۱۰ کارت صادر شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: در مجموع یک میلیون و ۱۴ هزار و ۲۷۴ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده که از این تعداد ۶۱۱ هزار و ۷۵۴ کارت برای خواهران و تعداد ۴۰۲ هزار و ۵۲۰ کارت برای برادران صادر شده است.

کنکور سراسری ۹۵ در روزهای صبح و بعد از ظهر پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ تیرماه برگزار می شود.