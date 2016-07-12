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۲۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

سه شنبه ها با رادیو نمایش

صوت/ «سفر» شمال با جیب پُر

صوت/ «سفر» شمال با جیب پُر

نمایش رادیویی «سفر» قصه خانواده سه نفره ای است که در پی اجاره یک ویلا هستند.

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به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «سفر» کاری از هنرمندان رادیو نمایش قصه خانواده جوان سه نفره ای است که با عزیمت به شمال کشور در پی ویلای مناسب هستند اما با قیمت های گزاف مواجه می شوند.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

مرد: آقا سوئیت شبی چنده؟

زن: اِااااا! سوئیت که اتاق نداره.

مرد: اتاق میخوایم چیکار خانم. من و تو و این بچه ایم دیگه. چنده آقا سوئیت؟

موجر ویلا: آقا یه سوئیت با امکانات رفاهی آب و برق و ...

مرد: خب خب خب دیگه.

موجر ویلا: دیگه سلامتی قربان شما خیلی متشکرم. ۳تا سوئیته تو یه حیاط با حمام و توالت مشترک.

زن: وا! یعنی چی آقا! حموم مشترک توالت مشترک یعنی چی اخه به درد نمی خوره که.

بچه: وان هم داره حمومش عمو!

موجر ویلا: بله بله. سونا داره جکوزی داره حمام سنتی داره همه چی داره.

مرد: آقا آقا حالا قیمتشو بگو...

کد مطلب 3710755

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