آریا اقبال، نقاش و مدیر گالری آریا درباره تاریخ برپایی نمایشگاه های «تابلوهای کوچک» و «مجسمه های کوچک» که هر سال به ابتکار این گالری برپا می شود به خبرنگار مهر گفت: ما زمستان امسال دو نمایشگاه آثار در ابعاد کوچک یکی در زمینه مجسمه و دیگری در زمینه نقاشی برگزار می‌کنیم. البته از آنجا که ما هر سال سعی می کنیم با ایجاد تغییراتی این رویداد را تازه نگه داریم امسال نیز در هر دوی این رویدادها تغییراتی را شاهد خواهید بود.

وی درباره تغییرات به وجود آمده در برگزاری این رویداد توضیح داد: از آنجایی که این ایده‌ها برای گالری بسیار مهم است ترجیح می دهم در زمان نزدیک به برپایی نمایشگاه درباره ایده های جدید اضافه شده به آن صحبت کنم.

به اعتقاد این هنرمند و گالر دار اندازه یک اثر هنری در عین حال که خود عنصری بیان گر است اما به معنای این نیست که هر چه ابعاد یک اثر هنری بزرگ تر باشد ارزش هنری بیشتری دارد بلکه هنرمند با انتخاب ابعاد اثر می خواهد معنایی را منتقل کند.

وی همچنین درباره رویدادهای نمایشگاهی مهم این گالری تا پایان تابستان نیز توضیح داد: یک نمایشگاه ویدئو آرت و عکاسی از آثار شهلا اعتمادی را برپا خواهیم کرد که رویداد بسیار مهمی برای ماست. ضمن اینکه ما هر سال در تابستان نمایشگاه سالانه ای برای عکاسی تبلیغاتی در گالری برپا می کنیم. یکی دیگر از رویدادهای مهم ما در تابستان، برپایی نمایشگاه تصویرسازی گروه «دنیای عجیب» است. این گروه همه روزگاری از شاگردان محمد علی بنی اسدی بودند که حالا خودشان در این عرصه هنرمندی حرفه ای شده اند.