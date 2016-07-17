به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم مهدی طارمی برای بازگشت به پرسپولیس بعد از عقد قرارداد با تیم ریزه اسپور ترکیه سر و صدای زیادی به پا کرده است. هنوز مشخص نیست تبعات پشیمانی طارمی بعد از حضور در تیم ترکیه‌ای و بازگشت به پرسپولیس چیست و آیا این بازیکن و پرسپولیس محروم و جریمه خواهند شد یا خیر.

سایت باشگاه ریزه اسپور با وجود تصمیم مهدی طارمی برای بازگشت، هنوز نام این بازیکن را از میان بازیکنان خود حذف نکرده است. البته تصویر طارمی همانند رضائیان در کنار نامش وجود ندارد.

طارمی بامداد امروز به تهران بازگشته است و احتمالا در تمرین عصر سرخپوشان حضور خواهد یافت.