مقررات برقراری ارتباط بین اپراتورها تصویب شد/حل مشکل اتصال متقابل

به گزارش خبرنگار مهر، اتصال متقابل به اتصال شبکه دو اپراتور برای تبادل ترافیک گفته می شود به نحوی که مشترکان این اپراتورها بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.

تا پیش از این روش محاسبه و تعیین نرخ اتصال متقابل برای هر سرویس، محل اختلاف میان اپراتورهای موبایل و مخابرات بود که در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۳۴ خود در خصوص مقررات حاکم بر اتصال متقابل بین شبکه های اپراتوری تصمیم گیری کرد.

هدف از تصویب این مصوبه تدوین روال قانونی، تنظیمات فنی و اجرائی بین اپراتورهای شبکه با هدف توانمندسازی کاربران یک شبکه برای برقراری ارتباط با کاربران شبکه دیگر است. در این راستا ارائه راهکار برای بهبود نحوه برقراری ارتباط بین شبکه‌ها و سرویس‌دهی به مشتریان توسط اپراتورها و افزایش کیفیت سرویس دهی مدنظر قرار گرفته است.

در این مصوبه رگولاتوری شرایط تعیین نرخ اتصال متقابل، تعیین روش‌های صدور صورت‌حساب و پرداخت هزینه اتصال متقابل، پیش‌بینی روش‌های جبران خسارت احتمالی حاصل از قرارداد و استانداردهای قابل اجرا در اتصال متقابل را مدنظر قرار داده است.

طبق این مصوبه تمامی اپراتورهای ارتباطی دارای پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل با یکدیگر (اینترکانکشن) به صورت غیر تبعیض‌آمیز خواهند بود.

تمامی اپراتورهای مشمول این مصوبه، موظفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این الگوی مقرراتی، نسبت به عقد قرارداد با سایر اپراتورها اقدام کنند.

هزینه اتصال متقابل از قبیل لینکهای ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل های ارتباطی استفاده شده برای برقراری اتصال متقابل، به صورت توافقی بر عهده طرفین است که در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین ۵۰ درصد از هزینه تمام شده به صورت مساوی تعیین می شود.

طبق مصوبه اینترکانکشن، برقراری تماس های اضطراری بر عهده اپراتورها است و در صورت هدایت و حمل ترافیک مربوط به اینگونه تماس ها از شبکه اپراتور دیگر، هزینه های مربوط به عهده اپراتور مبداء خواهد بود.

رگولاتوری تاکید کرده است که در صورت بروز اختلاف در تعیین نرخ اتصال متقابل، بر اساس نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمل خواهد شد و در صورت تعیین نرخ اتصال متقابل توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ های مصوب این کمیسیون، ملاک خواهد بود.

در همین حال اپراتورها موظف به ایجاد سیستم دسترسی آنلاین به رگولاتوری جهت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات بین اپراتور و همچنین نظارت برانتقال ترافیک اتصال متقابل براساس قوانین و مقررات مرتبط شدند.

این مقررات به عنوان مقررات تکمیلی موافقت نامه پروانه‌های صادره در حوزه تلفن ثابت و همراه وضع شده است و رعایت آن برای تمامی اپراتورهای این بخش الزامی است.