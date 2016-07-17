به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران نبود کمربندی در دو شهر دورود و خرم آباد را موجب بروز تصادفات دانست و گفت: در سال ۹۴ یکی از موضوعات اصلی که باعث وقوع حوادث راهنمایی و رانندگی در استان شد نبود کمربندی در سطح برخی شهرها بود که این امر باعث بروز ترافیکی که تلفیقی از وسایل سبک و سنگین است شده و در نهایت موجب تصادفات می شود.

۳۷ درصد فوتی ها در تصادفات لرستان موتورسواران بودند

وی افزود: تردد کامیون ها در معابر شهر خرم آباد به علت نبود کمربندی شمالی موجب نارضایتی مردم شده و مشکلاتی ایجاد کرده اند.

رئیس پلیس راهور لرستان با بیان اینکه بیشترین متوفیان و مجروحین حوادث رانندگی استان در معابر شهری طی سال ۹۴ عابرین پیاده و موتورسیکلت سواران بوده اند، عنوان کرد: ۵۰ درصد متوفیان استان در سال ۹۴ عابرین پیاده و ۳۷ درصد موتورسواران بودند لذا نصب تجهیزات هوشمند در معابر برای کنترل سرعت و نصب سرعت گاه برای کاهش و مدیریت در سرعت و مهار تصادفات عابرین پیاده ضروری است.

سرهنگ مرادی بهترین روش برای مهار تصادفات عابرین پیاده را فرهنگسازی دانست و افزود: مطابق بررسی ها میانگین سنی عابرین پیاده حادثه دیده در تصادفات بالا بوده زیرا افراد مسن به علت کم بینایی و کم شنوایی بیشتر در معرض حوادث قرار می گیرند لذا خانواده ها باید مراقبت لازم را از این افراد داشته باشند زیرا آمار نشان داده در روزهای سرد و روزهای آلوده که افراد مسن کمتر از خانه بیرون می روند میزان تصادفات عابرین کمتر است.

وی بر لزوم ایجاد گذرگاه های ایمن برای عبور عابرین پیاده توسط مسئولین تاکید کرد و گفت: بیشتر نقاط شهر خرم آباد بدلیل نبود پل های عابر پیاده مشکل دارند به عنوان مثال بلوار شریعتی این شهر بدلیل نبود پل عابر پیاده مشکل دارد زیرا پارک شریعتی مسافر پذیر بوده و افراد برای تردد با مشکل مواجه هستند لذا اگر در ورودی پارک پل عابر پیاده تعبیه شود حوادث کمتر خواهد شد

توقیف ۱۷ هزار موتورسیکلت در لرستان

رئیس پلیس راهور لرستان ساماندهی موتورسیکلت ها را از اولویت های راهنمایی و رانندگی استان در سال جاری دانست و بیان داشت: برای این منظور طی نامه ای به استاندار لرستان راهکارهای لازم برای جلوگیری از تصادفات موتورسواران را ارائه دادیم و از وی خواستیم برخی دستگاه های اجرایی را به اهداء کلاه ایمنی رایگان به موتورسواران ملزم کند.

سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه سال گذشته راهنمایی و رانندگی استان ۱۷ هزار موتورسیکلت را توقیف کرد، افزود: تمام پارکینگ های طرف قرارداد ما از موتورسیکلت اشباع شده درحالیکه تصادفات موتورسیکلت ها هنوز مهار نشده، بطوریکه آمار تصادفات و تلفات سال گذشته طی امسال نیز در حال تکرار است.

وی فرهنگسازی را بهترین شیوه برای مهار تصادفات موتورسیکلت ها دانست و افزود: در این راستا به موتورسواران متخلف بعد از ترخیص آموزش های لازم داده می شود و این افراد در کلاس های آموزشی شرکت کرده و مقررات را بار دیگر فرا می گیرند همچنین طرح اهداء کلاه ایمنی رایگان از کارهای فرهنگی بوده که برای اجرا در استان برخی ادارات مشارکت ندارند.