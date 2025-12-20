مرادی: ۲۱ نفر در هشت‌ ماهه نخست امسال در حوادث رانندگی جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان رودسر با اشاره به عوامل اصلی بروز تصادفات اظهار کرد: بیاحتیاطی و سرعت غیرمجاز همچنان عامل اصلی وقوع حوادث رانندگی است و با وجود کاهش آمار تصادفات، حتی یک فوتی نیز برای شهرستان قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی راهها افزود: تصمیمگیریها در حوزههایی مانند روشنایی معابر، تعریض جادهها، نصب دوربینهای کنترل سرعت، ایمنسازی نقاط حادثهخیز و آموزش و فرهنگسازی ترافیکی با هدف تسهیل تردد ایمن شهروندان انجام شده است.
فرماندار رودسر با اشاره به بارش سنگین برف در هفتههای اخیر و صدور هشدار نارنجی در این شهرستان، تصریح کرد: در این شرایط تمامی دستگاههای اجرایی با آمادگی کامل وارد عمل شدند و خوشبختانه با همراهی مردم، کمترین مشکل در حوزه تردد، تأمین سوخت، آرد، مواد غذایی و خدمات عمومی گزارش شد.
مرادی با بیان اینکه در اوج بارشها تنها یک مورد گرفتار شدن خودرو در محورهای کوهستانی گزارش شد، گفت: این مشکل با اقدام سریع بخشداری و راهداری برطرف شد که نشاندهنده هماهنگی و آمادگی مطلوب دستگاههای اجرایی در مدیریت بحران است.
رئیس شورای ترافیک رودسر با اشاره به شناسایی ۱۵ نقطه خطرآفرین در جلسات گذشته اظهار داشت: تاکنون ۱۴ نقطه اصلاح و ایمنسازی شده و تنها یک مورد که مربوط به احداث پایانه مسافربری است باقی مانده است.
وی با تشریح آمار تصادفات افزود: اگرچه آمار فوتیهای ناشی از تصادفات در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته، اما در هشتماهه امسال ۲۱ فوتی ثبت شده که از این تعداد، ۱۲ نفر موتورسوار بودهاند.
مرادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جانباختگان دارای مشکلات جسمی یا ذهنی بودهاند، تأکید کرد: این موضوع ضرورت توجه بیشتر خانوادهها به ایمنی، بهویژه در استفاده از موتورسیکلت و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را دوچندان میکند.
فرماندار رودسر با تأکید بر نقش خانوادهها در پیشگیری از حوادث گفت: حادثه خبر نمیکند و بیاحتیاطی و سرعت غیرمجاز، بهویژه در میان جوانان، میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد؛ از خانوادهها میخواهیم از در اختیار قرار دادن موتورسیکلت بدون تجهیزات ایمنی به فرزندان خودداری کنند.
وی از تشدید اقدامات آموزشی و کنترلی در حوزه موتورسواران خبر داد و افزود: تأمین کلاه ایمنی و برخورد قانونی با موتورسواران فاقد تجهیزات ایمنی در دستور کار قرار دارد و پلیس با جدیت این موضوع را دنبال میکند.
مرادی در پایان با تأکید بر مسئولیت شهرداران و بخشداران در ایمنسازی راهها خاطرنشان کرد: شناسایی و اصلاح نقاط آسیبپذیر با همکاری دهیاران، بهبود روشنایی معابر، اصلاح سرعتکاهها و سایر اقدامات ایمنسازی باید با جدیت ادامه یابد تا جادهای ایمن و محیطی سالم برای تردد شهروندان و مسافران فراهم شود.
نظر شما