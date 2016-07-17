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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

معاون مدیریت بحران کشور خبر داد:

اختصاص ۲۷۰۰میلیارد ریال برای اجرای طرح های آبخیزداری در کشور

اختصاص ۲۷۰۰میلیارد ریال برای اجرای طرح های آبخیزداری در کشور

ایلام-معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور از اختصاص دو هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سراسر کشور برای اجرای طرح های آبخیزداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدفرید لطیفی ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی بحران مناطق آسیب دیده از سیل استان ایلام اظهار کرد: بخش زیادی از خسارت های ناشی از وقوع سیل در کشور به دلیل اجرا نشدن طرح های آبخیزداری است و نقش آنها در مقابله با حوادث توسط کارشناسان به اثبات رسیده است.

وی افزود: اخیرا تفاهم نامه ای از سوی این مدیریت با وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح های آبخیزداری منعقد شد که بر این اساس دو هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد طرح های آبخیزداری اختصاص می یابد.

معاون ستاد بحران کشور یادآور شد: بخشی از این اعتبار نیز استان ایلام اختصاص یافته که اداره کل منابع طبیعی استان باید هر چه سریع تر نقاط مورد نظر برای اجرای این طرح را مشخص و طرح های آبخیزداری و لایروبی طرح های گذشته را نیز در دستور کار قرار دهد.

لطیفی ادامه داد: تفاهم نامه ای نیز با وزارت نیرو برای لایروبی رودخانه ها صورت پذیرفته که در قالب این طرح منازل و اماکن آسیب دیده به صورت اصولی و منطقی بازسازی و یا تعمیر شوند.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از خسارت های ناشی از سیل به دلیل قرار گرفتن منازل و زمین های مردم در حاشیه مسیل هاست که باید هرچه سریع تر نسبت به جابجایی این نقاط اقدام کرد.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران اضافه کرد: محدودیت اعتبارات دولتی امکان پاسخگویی به تمامی خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقه را ناممکن می کند و هدف دولت حذف پرداخت خسارت های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و ترغیب دستگاه های دولتی و مردم به بیمه کردن اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق بیمه است.

لطیفی گفت: دستگاه های دولتی تاکنون در بیمه کردن دارایی ها خود عملکرد قابل دفاعی تنداشته و تنها ۲۵ درصد اموال دولتی بیمه شده اند.

کد مطلب 3716034

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