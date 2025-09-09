به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه کمیته اقتصاد، بیمه و تامین مالی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با موضوع بازتوانی اقتصادی تهران پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی، بیمه‌ای و دانشگاهی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، شاهین مظفری، معاون آموزش، بازتوانی و مشارکت اجتماعی سازمان گزارشی از اقدامات شهرداری تهران در حوزه بازسازی و بازتوانی اقتصادی پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ارائه کرد.

وی به مواردی همچون اسکان ۴۹۴ خانوار در ۱۱ هتل شهر تهران، پرداخت ودیعه مسکن به خانواده‌های آسیب‌دیده، اعطای بن شهروند برای خرید لوازم ضروری منزل به ۹۵۱ نفر و هماهنگی جهت ارزیابی بیش از دو هزار خودروی آسیب‌دیده اشاره کرد و در ادامه به برخی ناهماهنگی‌ها و مشخص نبودن وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط پرداخت.

در ادامه محسن غفوری آشتیانی، رئیس کمیته اقتصاد، بیمه و تامین مالی مدیریت بحران ضمن ارائه گزارش‌های بخشی خود، به برخی موضوعات کلیدی پرداخت. ابهام در زمینه بیمه جنگ و این پرسش که آیا امکان افزودن پوشش خسارات ناشی از جنگ به بیمه‌ها وجود دارد یا خیر، یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این بود. در این نشست همچنین، مشکلات تأمین منابع مالی برای بازسازی و بازتوانی مورد توجه قرار گرفت و این پرسش مطرح شد که هزینه‌های مربوطه باید از چه محل‌هایی پرداخت و مدیریت شود.

در کنار این موارد، اعضای کمیته به تغییرات و ناهماهنگی‌ها در تقسیم وظایف دستگاه‌های مسئول بازسازی منازل آسیب‌دیده در طول فرآیند اشاره کردند. موضوعاتی مانند ضرورت تسریع در پرداخت خسارات، شفافیت در فرآیندهای ارزیابی، هماهنگی بهتر میان دستگاه‌های اجرایی و نیز لزوم مشارکت بیشتر بخش خصوصی و نهادهای مدنی در بازتوانی اقتصادی پایتخت نیز در سخنان حاضران مطرح شد.

در پایان، مقرر شد جلسات کمیته به‌صورت مستمر و با تمرکز بر ۴ محور بررسی نقش بیمه‌ها و موضوع بیمه جنگ، بازتوانی اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده، تدوین برنامه جامع بازتوانی شهر تهران و تبیین وظایف دستگاه‌ها و نیز بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در بحران‌های آینده ادامه یابد.

این نشست با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همکاری بخش خصوصی و نهادهای علمی در جهت افزایش تاب‌آوری اقتصادی پایتخت پایان یافت.