طراح اصلی کودتای ترکیه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، دولت ترکیه از دستگیری طراح و مغز متفکر اصلی پشت پرده کودتای این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، این فرد که «ژنرال آکین اوزتورک» معرفی شده است، پیش از این دارای سمت های مهم نظامی چون فرماندهی نیروی هوایی ارتش ترکیه و عضویت در شورای عالی نظامی این کشور را در کارنامه خود دارد.

رسانه های ترکیه از دستگیری و انتقال این فرد به واحد ضد تروریسم پلیس ترکیه خبر دادند.

تصاویر منتشر شده از «اوزتورک»، کبودی هایی در قسمت صورت و دستان این افسر بازنشسته ترک را نشان می دهد.

گفتنی است هنوز جزئیات بیشتری از چگونگی نقش داشتن این فرد در کودتای روز جمعه ترکیه منتشر نشده است.