به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین‌المللی فیلم «جاده روستایی» طی روزهای ۸ تا ۱۰ مردادماه ۱۳۹۵ در شهر نیویورک آمریکا برگزار می‌شود و فیلم مستند «آتلان» ساخته معین کریم‌الدینی در کنار ۲۰ اثر مستند و ۲۰ فیلم کوتاه مطرح جهان که در ارتباط با موضوعات روستایی هستند در این جشنواره روی پرده خواهند رفت.

«آتلان» روز ۳۱ جولای (۱۰ مرداد) در موزه تصاویر متحرک نیویورک به نمایش درمی‌آید.

موضوع مستند «آتلان» که در گروه سینمایی «هنر و تجربه» هم اکران شد درباره‌ یک مربی پرورش اسب به نام علی گوک‌نژاد و ایلحان است اسبی که قرار است مقام‌های زیادی نصیب خانواده‌ آنها کند. علی قصد دارد با پولی که از جوایز ایلحان به دست می‌آورد ازدواج کند اما در مسابقه‌ کورس همه‌چیز بر وفق مراد او پیش نمی‌رود! ایلحان در شرایط پیش‌بینی نشده‌ای قرار می‌گیرد و علی برای قهرمانی اسبش می‌جنگد ...

فیلم مستند «آتلان» از موفق‌ترین آثار مستند سینمای ایران طی یک‌سال و نیم اخیر بوده و سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند جشنواره فجر، چهار جایزه از جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، پنج جایزه از جشن مستند خانه سینما و ... را به دست آورده است. این فیلم در جشنواره‌های ایدفا (هلند)، زوریخ (سوئیس)، سباستوپل، تیبورون، ماموت‌لیک (آمریکا) و بخش ویژه داک‌کورنر جشنواره کن به نمایش درآمده و نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم مستند بلند از نهمین دوره جوایز سینمایی آسیا - پاسیفیک استرالیا و هفدهمین دوره جایزه مستند شبکه TRT ترکیه هم بوده است.

عوامل ساخت این فیلم که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است، عبارتند از نویسنده، کارگردان، تدوین‌گر و تهیه‌کننده: معین کریم‌الدینی، پژوهشگر: فاطمه سرافراز، مدیر تصویربرداری: سامان لطفیان، صدابردار: طاهر پیشوایی، طراحی و ترکیب صدا: مهرداد جلوخانی، موسیقی: آریا عظیمی‌نژاد.