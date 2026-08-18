به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری رویداد «سرو ایران؛ مد میهن، مد مقاومت» به ریاست قادر آشنا و دبیری محسن گرجی برگزار شد.

قادر آشنا، رئیس شورای سیاست‌گذاری رویداد، با تأکید بر اینکه برگزاری این رویداد باید در خدمت هدف اصلی آن، یعنی رونق تولید در حوزه مد و لباس قرار گیرد، گفت: نمایشگاه رویداد باید تلفیقی از طرح‌های جدید و تولیدات دارای قابلیت عرضه باشد و استفاده از المان‌های محور مقاومت نیز بهانه‌ای برای تقویت تولید و رونق این حوزه قرار گیرد.

در ادامه، محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، روند برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده برای برگزاری «سرو ایران؛ مد میهن، مد مقاومت» را تشریح کرد و مراحل پیش‌رو را برای اعضای شورای سیاست‌گذاری توضیح داد.

در این نشست، زینب قیصری، نماینده مجلس شورای اسلامی، سوده نجفی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نرگس بامداد و امیرمحمد فلاح، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره مؤسسه نواندیشان راه حجاب، حضور داشتند. اعضای شورای سیاست‌گذاری، بر ضرورت همدلی و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر رویداد «سرو ایران»، تأکید کردند.

اعضای شورای سیاست‌گذاری، بر ضرورت همدلی و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر رویداد «سرو ایران»، تأکید کردند. همچنین در این نشست، بر ضرورت ایجاد همگرایی میان دستگاه‌ها برای تقویت زنجیره تولید و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط در مسیر برگزاری رویداد تأکید شد. برگزاری نمایشگاه آثار و تولیدات جدید، طراحی و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و رسانه‌های کشور از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

رویداد «سرو ایران؛ مد میهن، مد مقاومت» با رویکرد هویت‌محور و با هدف پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، طراحی و تولید در حوزه مد و لباس کشور، از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در محل نمایشگاهی بوستان گفت‌وگو تهران برگزار می‌شود.