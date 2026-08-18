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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

تأکید شورای سیاست‌گذاری «سرو ایران» بر رونق تولید

تأکید شورای سیاست‌گذاری «سرو ایران» بر رونق تولید

نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری رویداد «سرو ایران؛ مد میهن، مد مقاومت» به ریاست قادر آشنا و دبیری محسن گرجی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری رویداد «سرو ایران؛ مد میهن، مد مقاومت» به ریاست قادر آشنا و دبیری محسن گرجی برگزار شد.

قادر آشنا، رئیس شورای سیاست‌گذاری رویداد، با تأکید بر اینکه برگزاری این رویداد باید در خدمت هدف اصلی آن، یعنی رونق تولید در حوزه مد و لباس قرار گیرد، گفت: نمایشگاه رویداد باید تلفیقی از طرح‌های جدید و تولیدات دارای قابلیت عرضه باشد و استفاده از المان‌های محور مقاومت نیز بهانه‌ای برای تقویت تولید و رونق این حوزه قرار گیرد.

در ادامه، محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، روند برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده برای برگزاری «سرو ایران؛ مد میهن، مد مقاومت» را تشریح کرد و مراحل پیش‌رو را برای اعضای شورای سیاست‌گذاری توضیح داد.

در این نشست، زینب قیصری، نماینده مجلس شورای اسلامی، سوده نجفی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نرگس بامداد و امیرمحمد فلاح، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره مؤسسه نواندیشان راه حجاب، حضور داشتند. اعضای شورای سیاست‌گذاری، بر ضرورت همدلی و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر رویداد «سرو ایران»، تأکید کردند.

اعضای شورای سیاست‌گذاری، بر ضرورت همدلی و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر رویداد «سرو ایران»، تأکید کردند. همچنین در این نشست، بر ضرورت ایجاد همگرایی میان دستگاه‌ها برای تقویت زنجیره تولید و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط در مسیر برگزاری رویداد تأکید شد. برگزاری نمایشگاه آثار و تولیدات جدید، طراحی و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و رسانه‌های کشور از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

رویداد «سرو ایران؛ مد میهن، مد مقاومت» با رویکرد هویت‌محور و با هدف پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، طراحی و تولید در حوزه مد و لباس کشور، از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در محل نمایشگاهی بوستان گفت‌وگو تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6920080

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