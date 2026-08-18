مصوبه مهم درباره اقتصاد دیجیتال/خدمات آزمایشگاهی توسط پلتفرمها مجاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال صبح امروز با حضور نمایندگان سران قوا و بقیه دستگاه‌های عضو، در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل جلسه داد و در این جلسه، پرونده شکایت انجمن تجارت الکترونیک از سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی نهایی قرار گرفت و این کمیته، رای نهایی در مورد این پرونده را صادر کرد.

در این پرونده، انجمن تجارت الکترونیک از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص محدودیت‌های ایجادشده برای همکاری آزمایشگاه‌های طرف قرارداد این سازمان با پلتفرم‌های فعال در حوزه ارائه خدمات آزمایشگاهی شکایت کرده بود.

کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال براساس بررسی‌های کارشناسی و تخصصی صورت گرفته و پس از استماع سخنان طرفین در جلسه امروز، رای داد که ارائه خدمات آزمایشگاهی از طریق پلتفرم‌ها به بیمه شدگان تامین اجتماعی مشروط بر صدور نسخه معتبر توسط پزشک دارای صلاحیت حرفه‌ای و ثبت نسخه در سامانه نسخه نویسی الکترونیکی، مجاز است.

همچنین این کمیته مقرر کرد، خدمات آزمایشگاهی مندرج در نسخه در صورتی که توسط سکوهای فضای مجازی ارائه شود، باید با راهنماهای عملکرد بالینی ابلاغ شده توسط و وزارت بهداشت، انطباق داشته باشد.

کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، همچنین در این رای صادره، مصوب کرده است: صرف ارائه خدمات آزمایشگاهی از طریق سکوهای دارای مجوز از درگاه ملی مجوزها، در صورت رعایت الزامات قانونی و مقررات مربوطه، تخلف آزمایشگاه محسوب نمی‌شود و سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به این دلیل، قرارداد خود را با آزمایشگاه‌ها، تعلیق کند.

همچنین براساس این رای، سکوهای برخط ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی براساس دستورالعمل تبلیغات شورای عالی سازمان نظام پزشکی، صرفا در حدود خدمات مجاز آزمایشگاه دارای مجوز، مجاز به انجام تبلیغات هستند.

براساس این رای، هرگونه نگهداری، تبادل و پردازش داده های مراجعه کنندگان در این سکوها، صرفا با اخذ رضایت مراجعه کنندگان امکانپذیر است و در صورت درخواست مراجعه کننده، سکو موظف به حذف داده های شخصی آن فرد است.

کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، به منظور بررسی این پرونده، در ۳ جلسه کمیته تخصصی و کارشناسی برای بررسی ابعاد این شکایت با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و انجمن تجارت الکترونیک، برگزار کرده بود و غیر از این ۳ جلسه، ۲ جلسه صحن اصلی کمیته نیز به بررسی این پرونده و استماع دغدغه های طرفین اختصاص یافت که نهایتا در جلسه امروز با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، آخرین دغدغه‌ها شنیده شده و اعضای کمیته، به اتفاق آرا، رای نهایی را صادر کردند.