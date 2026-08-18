به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سپیده‌دم در غزه» عنوانی از مجموعه «خط سرخ» است که به‌تازگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. این اثر نوشته محمود مونا و متئو تلر است و یعقوب نعمتی وروجنی آن را به فارسی ترجمه کرده است.

این کتاب روایت‌هایی از زندگی، فرهنگ و میراث مردم غزه را در قالب داستان‌هایی درباره هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، دانشجویان، کاسبان و معلمان از نسل‌های مختلف ارائه می‌کند و از تجربه‌هایی چون عشق، زندگی، فقدان و بقا می‌گوید.

در معرفی «سپیده‌دم در غزه» آمده است که این اثر تلاش دارد بخشی از میراث فرهنگی غزه را ثبت و روایت کند؛ میراثی که در پی جنگ و حملات گسترده در معرض نابودی قرار گرفته و بازماندگان آن را از طریق ادبیات، موسیقی، داستان و خاطرات حفظ می‌کنند.

این کتاب محصول دفتر هنر و ادبیات بیداری حوزه هنری انقلاب اسلامی است و در نشست پیش‌رو با حضور علی کمیلی، کارشناس و منتقد، و یعقوب نعمتی وروجنی، مترجم اثر، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

نشست نقد و بررسی «سپیده‌دم در غزه» سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ در خبرگزاری مهر به نشانی تهران، خیابان استاد نجات‌اللهی، کوچه رضا مقدسی، پلاک ۱۸ برگزار خواهد شد.