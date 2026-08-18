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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

«سپیده‌دم در غزه» در خبرگزاری مهر نقد می‌شود

«سپیده‌دم در غزه» در خبرگزاری مهر نقد می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «سپیده‌دم در غزه؛ روایت‌هایی از زندگی و فرهنگ فلسطینیان» همزمان با روز مقاومت اسلامی در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سپیده‌دم در غزه» عنوانی از مجموعه «خط سرخ» است که به‌تازگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. این اثر نوشته محمود مونا و متئو تلر است و یعقوب نعمتی وروجنی آن را به فارسی ترجمه کرده است.

این کتاب روایت‌هایی از زندگی، فرهنگ و میراث مردم غزه را در قالب داستان‌هایی درباره هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، دانشجویان، کاسبان و معلمان از نسل‌های مختلف ارائه می‌کند و از تجربه‌هایی چون عشق، زندگی، فقدان و بقا می‌گوید.

در معرفی «سپیده‌دم در غزه» آمده است که این اثر تلاش دارد بخشی از میراث فرهنگی غزه را ثبت و روایت کند؛ میراثی که در پی جنگ و حملات گسترده در معرض نابودی قرار گرفته و بازماندگان آن را از طریق ادبیات، موسیقی، داستان و خاطرات حفظ می‌کنند.

این کتاب محصول دفتر هنر و ادبیات بیداری حوزه هنری انقلاب اسلامی است و در نشست پیش‌رو با حضور علی کمیلی، کارشناس و منتقد، و یعقوب نعمتی وروجنی، مترجم اثر، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

نشست نقد و بررسی «سپیده‌دم در غزه» سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ در خبرگزاری مهر به نشانی تهران، خیابان استاد نجات‌اللهی، کوچه رضا مقدسی، پلاک ۱۸ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6920121
زهرا اسكندری

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