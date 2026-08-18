تاکید قاهره و مسقط بر تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در چارچوب رایزنی و هماهنگی مستمر میان قاهره و مسقط درباره روابط دوجانبه و تحولات اوضاع منطقه، تلفنی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان گفتگو کرد.

دو طرف عمق روابط برادرانه و تاریخی دو کشور را ستودند و بر اهتمام مشترک به تداوم تقویت چارچوب همکاری دوجانبه در زمینه‌های مختلف در راستای تحقق منافع دو کشور و دو ملت تاکید کردند.

طرفین در ادامه به طور مفصل درباره تحولات جاری در منطقه به ویژه بیانیه قریب الوقوع مشترک ایران و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز و تلاش‌های عمان در این خصوص گفتگو و به اهمیت تضمین امنیت و آزادی دریانوردی در این تنگه که به کاهش شدت تنش و آرامسازی فضا برای بازگشت به میز مذاکرات در چارچوب یادداشت تفاهم به منظور دستیابی به توافق جامع و پایدار کمک می‌کند، اشاره کردند.

وزرای خارجه مصر و عمان درباره اهمیت بسیار زیاد باز ماندن تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی گفتگو و تاکید کردند که تداوم وضعیت کنونی، پیامدهای خود را تنها به کشورهای منطقه محدود نمی‌کند، بلکه آثار آن به اقتصاد جهانی، امنیت انرژی، زنجیره‌های تامین و روند تجارت بین‌المللی نیز گسترش می‌یابد.

عبدالعاطی و البوسعیدی همچنین بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش، تضمین آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هرگونه اقدامی که موجب تشدید تنش در منطقه شود، تاکید کردند.

دو طرف در پایان بر سر تداوم رایزنی و هماهگنی نزدیک در مرحله آتی در قبال تحولات منطقه‌ای و حمایت از تمامی تلاش‌های جاری برای کاهش شدت تنش و اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک در راستای حفط امنیت و ثبات منطقه توافق کردند.