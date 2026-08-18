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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

تاکید قاهره و مسقط بر تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه

تاکید قاهره و مسقط بر تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه

وزرای خارجه مصر و عمان  در تماس تلفنی بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش، تضمین آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هرگونه اقدامی که موجب تشدید تنش در منطقه شود، تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در چارچوب رایزنی و هماهنگی مستمر میان قاهره و مسقط درباره روابط دوجانبه و تحولات اوضاع منطقه، تلفنی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان گفتگو کرد.

دو طرف عمق روابط برادرانه و تاریخی دو کشور را ستودند و بر اهتمام مشترک به تداوم تقویت چارچوب همکاری دوجانبه در زمینه‌های مختلف در راستای تحقق منافع دو کشور و دو ملت تاکید کردند.

طرفین در ادامه به طور مفصل درباره تحولات جاری در منطقه به ویژه بیانیه قریب الوقوع مشترک ایران و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز و تلاش‌های عمان در این خصوص گفتگو و به اهمیت تضمین امنیت و آزادی دریانوردی در این تنگه که به کاهش شدت تنش و آرامسازی فضا برای بازگشت به میز مذاکرات در چارچوب یادداشت تفاهم به منظور دستیابی به توافق جامع و پایدار کمک می‌کند، اشاره کردند.

وزرای خارجه مصر و عمان درباره اهمیت بسیار زیاد باز ماندن تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی گفتگو و تاکید کردند که تداوم وضعیت کنونی، پیامدهای خود را تنها به کشورهای منطقه محدود نمی‌کند، بلکه آثار آن به اقتصاد جهانی، امنیت انرژی، زنجیره‌های تامین و روند تجارت بین‌المللی نیز گسترش می‌یابد.

عبدالعاطی و البوسعیدی همچنین بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش، تضمین آزادی کشتیرانی و جلوگیری از هرگونه اقدامی که موجب تشدید تنش در منطقه شود، تاکید کردند.

دو طرف در پایان بر سر تداوم رایزنی و هماهگنی نزدیک در مرحله آتی در قبال تحولات منطقه‌ای و حمایت از تمامی تلاش‌های جاری برای کاهش شدت تنش و اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک در راستای حفط امنیت و ثبات منطقه توافق کردند.

کد مطلب 6920278

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