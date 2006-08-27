دولت نهم "دولت عدالت خواه منتظر" است/ دولت جدول ريز مصوبات استاني را براي پيگيري تدوين كرده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام سخنگوي دولت كه شب گذشته در برنامه زنده تلويزيوني نگاه يك به مناسبت هفته دولت حضور يافت، به سئوالات متعدد و متنوع مجري اين برنامه پاسخ داد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سئوالي در باره احتمال كناره گيري از سخنگويي دولت اظهار داشت: اگر اين اتفاق بيفتد خوب است؛ چرا كه هم سخنگويي بهتر انتخاب مي شود و هم اين مسئله براي من بهتر است. البته اين مسئله يك شايعه است كه شايعه هم وجود دارد اما واقعيت اين است كه از جانب ديگران حرف زدن كاري دشوار است ولي از جانب خود حرف زدن راحت تر و بهتر است.

سخنگوي دولت در باره سخت ترين كار خود در يك سال گذشته گفت: كارها را نمي توان سهل گرفت بلكه كارها جدي و مهم است و بايد تلاش كرد ولي سخت گرفتن بر كارها، كار درستي نيست.

الهام افزود: مسئوليت هاي حكومتي ودولتي و پاسخگو بودن در برابر مردم، كار بسيار سختي است و در دستگاههاي اجرايي كه انتظارات از دولت با همه دستگاه ها فرق دارد، اين مسئوليت به خاطر مطالبات وسيع ملت و لزوم پاسخگويي به آنها خطيرتر است.

وي در پاسخ به اين كه آيا سئوالات متعدد خبرنگاران در جلسات هفتگي سخنگوي دولت كه دوشنبه ها برگزار مي شود، راحت تر نشده است، اظهار داشت: اين كار براي من فرقي نكرده و از نگاه خودم بين جلسات اول تا كنون تفاوتي ايجاد نشده و همان حساسيت وجود دارد؛ اگر اين كار سخت بوده اكنون نيز سخت است و اگر راحت بوده، اينك نيز راحت است.

به گزارش مهر، الهام افزود: خوشبختانه يا متاسفانه با خبرنگاران غريبه نيستم و سال هاي طولاني با آنها مانوس بوده ام.

مجري برنامه نگاه يك از الهام سئوال كرد چرا در حالي كه رئيس جمهور از وزرا خواسته شكايت خود را از رسانه ها پس بگيرند، جنابعالي با نگارش يك نامه از دادستان براي برخورد بامطبوعات افترا زننده به دولت، ياري طلبيده ايد كه الهام پاسخ داد: من از مطبوعات شكايت نكردم. من به دادستان گفتم عملكرد نشرياتي كه دروغ مي نويسند و يا خبر جعل مي كنند و نسبت به دولت عمل مجرمانه انجام مي دهند، را بررسي كند.

وي ادامه داد: مثلا برخي نشريات مي نويسند: در دولت پولي صرف امور خارج از دولت شده يا براي انتخابات از بيت المال هزينه شده و يا اختلافي صورت گرفته و يا به رئيس جمهور كه نسبت به مردم متعهد است ،‌اتهام وارد كرده و تهمت مي زنند كه اين مسائل براي هموطنان سخت است؛ چرا كه مردم به منتخب خود كه شاخص او سادگي و ساده زيستي و پاكي است اعتماد كرده و نسبت به او حساس هستند.

الهام با تاكيد بر اينكه افترا عملي بد و مجرمانه است و هر چه مطبوعات از اين كار به دور باشد ساحت آنها مصونيت مي يابد، در عين حال تصريح كرد: انتقاد از دولت اشكالي ندارد و دولت در يك سال گذشته انتقادات زيادي شنيده است.

سخنگوي دولت در پاسخ به سئوالي در باره حساسيت رئيس جمهور نسبت به عدالت و بيت المال گفت: حساسيت دكتر احمدي نژاد به عدالت، اموال عمومي و امور مالي حساسيت ذاتي است.

الهام در ادامه به ذكر چند مثال در باره جلوگيري از هزينه هاي جاري اضافه توسط رئيس جمهور پرداخت و گفت: دكتر احمدي نژاد دستور داده كساني كه براي امور اداري و يا تعميرات ساختمان هزينه هاي اضافه مي كنند فورا آن را به بيت المال برگردانده و از جيب خود بپردازند.

به گزارش مهر، وي با بيان اينكه رئيس جمهور از مسائل جزيي تا كلان بر امور نظارت دارد و از ما نيز خواسته اين مسائل را پيگيري نماييم، اضافه كرد: هنگامي كه آقاي احمدي نژاد از سفر امروز (اراك براي افتتاح آب سنگين اين شهر) باز گشت ملاحظه كرد در محل كار خود درب جديدي در يكي از اتاق ها نصب شده كه دستور داد به حالت اوليه خود برگردد و كساني كه براي اين كار هزينه كردند آن را از جيب خود بپردازند و در حالي كه بانيان اين كار معتقد بودند نصب اين درب لازم است او با حساسيت نسبت به مسئله تاكيد داشت بدون انجام اين كار نيز كارها قابل پيگيري است.

سخنگوي دولت، دولت نهم را دولت عدالت خواه منتظر توصيف كرد و كسب موفقيت در سياست خارجي و خدمت گزاري به مردم را از نقاط قوت اين دولت دانست.

الهام در پاسخ به سئوالي در باره نقطه ضعف دولت احمدي نژاد نيز اظهار داشت هر كس از ديد خود ضعف را تشخيص مي دهد؛ ممكن است من يا شما يك مسئله را نقطه ضعف حساب كنيم ولي اين مسئله يك نقطه قوت باشد يا ديگران آن را نقطه قوت محسوب كنند.

وي افزود: احمدي نژاد كار خود را با تيم كاري از قبل تعيين شده شروع نكرد بلكه اعضاي دولت را بعد از انتخابات از ميان استعدادهاي موجود در جامعه انتخاب كرد.

رئيس دفتر رئيس جمهور ادامه داد: به اعتقاد برخي شايد راحت تر اين باشد كه دولت حزبي باشد تا زودتر شكل بگيرد و منتقدان خود را پيدا نمايد و شايد در مقابل برخي ديگر بگويند كه بهتر است دولت حزبي نباشد.

مجري نگاه يك از سخنگوي دولت سئوال كرد آيا ارزيابي رئيس جمهور از عملكرد وزرا به اطلاع مردم خواهد رسيد كه وي پاسخ داد: اگر وزيري ضعيف در دولت وجود داشته باشد بايد كابينه را اصلاح كنيم ولي اين كه بگوييم بررسي كرديم ولي اينكه بگوييم كارنامه دولت را ارزيابي كرده ايم و در كنار وزراي قوي وزراي ضعيف بودند اما نتيجه اي در بر نباشد اين كار فايده ندارد.

دولت جدول ريز مصوبات استاني را براي پيگيري تدوين كرده است

وي افزود: اگر وزيري كه در تصميم گيري ها احقاق حقوق ملت تاثير گذار است، ضعيف باشد بايد ضعف او رفع شود ولي ارائه كارنامه براي وقت گيري مردم از مطالبات آنها نيست. تقويت دولت بايد به صورت درست و منطقي مبتني بر برنامه ها ارائه شده و در چارچوب خدمت رساني به ملت و حل معضلات كشور انجام شود.

به گزارش مهر، الهام در پاسخ به اين سئوال كه آيا انتظارات مردم از دولت برآورده شده ، آنرابه مردم محول كرد اما درعين حال متذكر شد دولت از رسالت و تعهد خود نسبت به مردم غفلت نكرده است.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا وزرا انتظارات رئيس جمهور را برآورده كرده اند گفت: احساس من اين است به صورت كامل و صد در صد انتظارات رئيس جمهور برآورده نشده و آقاي احمدي نژاد بيشتر در امر خدمت به مردم و انجام كارهاي بزرگ و مبتكرانه در همه عرصه ها از ياران خود انتظاردارد.

از الهام در مورد جسورترين وزير كابينه سئوال شد كه او پاسخ به اين سئوال را بر اساس سياست عدالت گسترانه دولت سخت دانست وبا تاكيد بر اينكه مي شود به صورت بداهه از بيست وزير جسور نام برد، اضافه كرد: واقعا وزيري كه متوقف بوده و يا با دولت همراه نباشد نداريم ولي اندازه ها در جسارت و انجام امور متفاوت است و براي اينكه در حق كسي ظلم نشود بهتر است از ذكر اسامي خودداري كرد.

رئيس دفتر رئيس جمهور، همچنين ارائه بيشترين و كمترين نمره به وزرا را نيازمند محاسبه عملي دانست.

سخنگوي دولت درباره جايگاه دولت نهم در نگاه مردم گفت كه رضايت عمومي از دولت احساس مي شود و در ادامه تصريح كرد خوشبختانه رابطه دو سويه با مردم برقرار شده كه اين كاري مهم است و بايد از طريق اطلاع رساني توسعه يابد.

سخنگوي دولت در ادامه به برخي خدمات دولت به ملت اشاره كرد و توضيح داد هنگامي كه دولت آغاز به كار كرد برخي اعلام كردند دولت مانع از پرداخت وام هاي يك ميليون توماني به جوانان شده در حالي كه دولت نه تنها جلوي اين كار را نگرفت بلكه الزامات جديدي براي بانك ها ايجاد كرد تا خدمات بيشتري به جوانان ارائه شود.

وي افزود: دولت با برنامه ريزي براي بانك ها تاكيد داشت كه در پانزده استان 81 ميليارد تومان اضافه بر رقم گذشته به جوانان وام ازدواج و اشتغال دهند و اين سياست بايد اجرا شود و اگر كارگزاري به بهانه منع دولت وظايف خود در اين راستا عمل نمي كند يقينا كارشكني مي كند.

رئيس دفتر رئيس جمهور از مردم خواست كساني كه اقداماتي خلاف سياست دولت كه بالابردن توان مالي ملت است انجام مي دهند و يا در ارائه تسهيلات مختلف كارشكني مي كنند مشخصات آنها را به عنوان افراد متخلف به تلفن گوياي 6133 نهاد رياست جمهوري اعلام كنند تا از سوي مسئولان امر پيگيري شود.

سخنگوي دولت در ادامه جلوگيري از پرداخت ناعادلانه و بي رويه پاداش به مديران در شركت هاي دولتي را نمونه ديگري از اقدامات دولت در جهت خدمت رساني به ملت عنوان كرد و اظهار داشت قبل از آغاز به كار دولت نهم مديرعامل يك شركت دولتي 100 ميليون تومان پاداش مي گرفت كه براي جبران اين رقم هزينه هاي اضافه به نرخ خدمات آن شركت تحميل مي شد و دولت با شعار افزايش قدرت مالي و منابع دولت مانع از ادامه اين روند شد.

وي افزود: هنگامي كه دولت اعلام كرد بايد از پرداخت نا عادلانه و بي رويه پاداش ها جلوگيري شود در برخي دستگاه ها از پرداخت اضافه كار كاركنان كه جز حقوق آنها هست خودداري كردند و تحت شعار صرفه جويي تبليغات منفي را آغاز كردند در حالي كه روي سخن آقاي احمدي نژاد با اقشار طبقات پايين جامعه نبود.

به گزارش مهر، از سخنگوي دولت درباره گراني كالاها و خدمات در بخش خصوصي سئوال شد كه الهام پاسخ داد دولت در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه قانون برنامه چهارم توسعه كشور اختيارات دولت براي كنترل بخش خصوصي را در راستاي آزاد سازي اقتصاد كاهش داده بود.

وي افزود: براساس مصوبه مجلس ششم سازمان تعزيرات حكومتي منحل شد و رسيدگي به مسئله گران فروشي در بخش خصوصي در اختيار اصناف قرار گرفت.

الهام تصريح كرد: دولت تلاش كرده دربخش خصوصي خدمات را با نرخ دولتي ارائه دهد و اكنون هزينه انرژي يا برخي موارد ديگر را به نرخ دولتي دريافت مي كند و در چارچوب اختيارات و ابزار قانون براي كنترل بازار و عدم فشار در مردم برنامه ريزي دارد.

وي در اين راستا به موفقيت دولت در كاهش نرخ تورم، ايجاد تحرك در بازار مسكن با احداث مسكن با تسهيلات ويژه بخصوص درروستاها و افزايش قدرت خريد مردم از منابع عمومي اشاره كرد.

از سخنگوي دولت در باره سرنوشت 2600 مصوبه هيات دولت در سفر به 15 استان سئوال شد كه وي با اشاره به اجرايي شدن برخي از اين مصوبات اظهار داشت در ظرف يكسال گذشته يك بار در جلسه دولت و در هر سفر استاني گزارشات به مردم ارائه شده است اما تاثيرات اين مصوبات بيشتر در محل مربوطه محسوس است.

الهام با بيان اينكه شايد در ظرف يكسال همه مصوبات به صورت كامل اجرا نشود توضيح داد در حال حاضر به صورت تدريجي 2000 مصوبه اجرايي شده است كه اگر بخواهيم آنها را تفكيك كنيم بيشترين آنها مربوط به استان سيستان بلوچستان با 83% اجراي مصوبات و پس از آن خراسان جنوبي با 76% اجراي مصوبات است و كمترين آنها زنجان است كه به خاطر كم بودن زمان انجام سفر تا هفته دولت 23% مصوبات اجرايي شده است.

وي تصريح كرد: دولت جدول ريز مصوبات براي پيگيري اجراي پروژه ها را تدوين كرده است.

مجري برنامه نگاه يك در ادامه از نا هماهنگي و نا كارآمدي تيم رسانه اي دولت انتقاد كرد و عدم پوشش خبري مناسب افتتاح پروژه آب سنگين اراك را نمونه اي از بي برنامگي ها دانست اما الهام اين موضوع را درست ندانست و خطاب به مجري گفت: براي من نيز سئوال بود چرا رسانه ملي برنامه مورد نظر كه با حضور رئيس جمهور انجام شد را به صورت مستقيم پخش نكرد درحالي كه خود ما از خبرنگاران شما براي اين كار دعوت كرده بوديم.

به گزارش مهر، وي همچنين اين ادعاي مجري برنامه مبني بر پاسخگو نبودن وزرا را رد كرد و گفت: وزراي دولت نهم بيشتر از وزراي دولت هاي گذشته در دسترس هستند و به عنوان يك ناظر مصاحبه هاي چالشي، تند، جدي و تلخ شما و طرح سئوالات استيضاح گونه از آنها در رسانه ملي را مشاهده كرده اند و قطعا وزرا باز هم با اصحاب رسانه صحبت مي كنند.

مجري برنامه نگاه يك درباره پاسخ جمهوري اسلامي ايران به بسته پيشنهادي 1+5 سئوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: اكنون وقت آن نيست و قرار بود پاسخ به آنها داده شود. الهام با تاكيد بر اينكه دولت درحفظ حقوق ملت محكم و جدي است و از آن صرفنظر نمي كند، ادامه داد: ما اهل تعامل و گفتگو، مذاكره و حرف منطقي هستيم و در عين حال دسترسي به فناوري ها از جمله انرژي هسته اي را حق خود مي دانيم و اخيرا نيز رئيس جمهور پروژه آب سنگين اراك را افتتاح كرد و بين نگاه مردم و نگاه دولت به مسائل گفته شده تفاوت وجودندارد.

به گزارش مهر، سخنگوي دولت در پايان در پاسخ به اين سئوال كه آيا اكنون مي توانيد خبر خوبي براي ملت داشته باشيد گفت: در آينده خبرهاي خوب فراواني خواهيم داد و اميدواريم مردم آثار و بركات اين اخبار را لمس كنند.