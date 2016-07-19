به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوپرجام رقابتهای فوتبال ایران بین استقلال خوزستان قهرمان لیگ برتر و ذوب آهن اصفهان قهرمان جام حذفی شامگاه سه شنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد که در پایان ذوب آهن با برتری ۴ بر ۲ عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

گل‌های این بازی را میثم دورقی (۴۱، پنالتی) و رحیم زهیوی (۵۲) برای استقلال خوزستان و مرتضی تبریزی (۶۸)، یاسر فیضی (۷۴) و مهدی مهدی‌پور (۹۵ پنالتی، ۱۱۴ پنالتی) برای ذوب آهن به ثمر رساندند.

در این دیدار رشید مظاهری، محمد نژادمهدی، وحید محمدزاده، دانیال اسماعیلی‌فر، مهرداد قنبری، محمد ستاری، مهدی مهدی‌پور، احسان پهلوان، مرتضی تبریزی، مهدی رجب‌زاده و یاسر فیضی برای ذوب‌آهن بازی می‌کردند.

در سوی دیگر میدان هم استقلال خوزستان با ترکیب گودرز داوودی، عقیل کعبی، محمد طیبی، عزت‌الله پورقاز، دانیال ماهینی، فرشاد سالاروند، میثم دورقی، فرشاد جانفزا، مهدی مومنی، حسن بیت‌سعید و رحیم زهیوی به میدان آمد.

در دقیقه ۴۰ بازی با خطای هند محمدازده مدافع ذوب‌آهن در محوطه جریمه، داور به سود استقلال خوزستان پنالتی اعلام کرد که این ضربه را ابتدا دورقی زد اما مظاهری مهار کرد و در برگشت هم ضربه بازیکن استقلال به بیرون رفت اما داور تکرار ضربه پنالتی را اعلام کرد که بار دوم میثم دورقی این ضربه را به گل تبدیل کرد تا استقلال خوزستان نیمه نخست را با برتری به رختکن برود.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خوزستان پایان یافت. در این نیمه دانیال ماهینی از استقلال خوزستان کارت زرد دریافت کرد.

نیمه دوم باز هم با عملکرد خوب آبی‌های جنوب آغاز شد و در دقیقه ۵۱ بازی روی ارسال هافبک استقلال و ضربه سر میثم دورقی دروازه ذوب‌آهن برای بار دوم باز شد تا کار ذوبی‌ها برای جبران دشوارتر شود.

اما قفل دروازه استقلال در دقیقه ۶۷ گشوده شد و مرتضی تبریزی سانتر ارسالی حسینی را با ضربه سر چکشی وارد دروازه حریف کرد تا اختلاف کمتر شود.

اما این پایان کار نبود و شاگردان یحیی گل‌محمدی با عملکرد خوب خود به بازی برگشتند و در دقیه ۷۴ کرنر مهدی مهدی‌پور از سمت راست را یاسر فیضی با ضربه سر به گل دوم ذوب آهن تبدیل کرد و بازی را به تساوی کشاند و بازی به وقت اضافه کشیده شد.

در سومین دقیقه وقت اضافه اول روی ارسال بازیکن ذوب‌آهن پورقاز در محوطه جریمه مرتکب خطای هند شد تا داور به سود سبزها اعلام پنالتی کند و این موقعیت را مهدی مهدی‌پور به گل سوم ذوب‌آهن تبدیل کرد تا خیال یحیی کمی آسوده شود.

در یکی از حملات ذوب‌آهن حسینی که می‌رفت دروازه استقلال را باز کند با خطای گلر این تیم متوقف شد تا داور باز هم اعلام پنالتی کند. در این صحنه گلر استقلال خارج شد و مهدی‌پور برای بار دوم از روی نقطه پنالتی دروازه حریف را باز کرد تا خیال هواداران از کسب جام آسوده شود و ذوب آهن قهرمان این جام شد.