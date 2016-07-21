انتقاد صالحی از نقد سیاسی ممیزی/تضمین برای ناشران خارجی نمایشگاه

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: گزارش هفتگی اخبار کتاب در این هفته، چندان پر خبر نیست. این گزارش ۳ خبر خارجی و مربوط به حوزه بینالملل داشته و باقی اخبار آن حوزه داخلی را در بر میگیرند.
تضمین دادن به ناشران خارجی برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران، سخنان جدید عباس صالحی درباره سیاسی بودن برخی انتقادات به شیوه بررسی کتابها در وزارت ارشاد، طرح عیدانه کتاب، تولد جایزه بزرگ کتاب، احتمال تغییر برگزاری نمایشگاه کتاب گیلان و بازداشت یک مظنون به قتل پرونده نویسنده انگلیسی از جمله خبرهای این گزارش هستند.
سخنان صالحی درباره سیاسی بودن انتقادات به بررسی کتاب
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در دیداری که شنبه این هفته از کتابفروشی اسلامیه داشت، گفت: در مواردی نه چندان اندک، پارهای از تلقیات سیاسی، منشأ انتقادها به شیوه بررسی کتاب است.
سید عباس صالحی در بخشی از این برنامه، درباره بررسی کتابها در مرحله پیش از چاپ گفت: چند سال پیش هیأت نظارت طبق ضوابط نشر شکل گرفت، سرگروهها تعیین شدند و همه آنها به تائید هیأت نظارت بر ضوابط نشر رسیدند. همچنین هیأتهای استانی نظارت بر ضوابط نشر هم به تائید و تصویب هیأت نظارت بر ضوابط نشر رسید و بررسان ما هم بر اساس قانون ضوابط نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را انجام میدهند. ما به آنچه فکر میکنیم تکلیف قانونیمان است، عمل کرده و میکنیم اما به نظر میرسد در مواردی نه چندان اندک، پارهای از تلقیات سیاسی و در مواردی اختلافات سلیقهای و روشی، موجب میشود که برخی به ارائه پارهای دیدگاهها و نقطه نظرات بپردازند که حداقل آن این است که (این دیدگاهها و نقطه نظرات) چندان کارشناسانه نیست.
فروش حدود ۱۶۰ هزار جلد کتاب در «تابستانه کتاب»
در این خبر که روز سه شنبه ۲۹ تیر منتشر شد، خانه کتاب اعلام کرد که با گذشت حدود دو هفته از اجرای طرح «تابستانه کتاب» ۱۵۷ هزار و ۶۱۱ نسخه کتاب از سوی ۶۵ هزار و ۵۷۸ نفر خریداری شده است.
طرح «تابستانه کتاب» که با شعار «فراغتی و کتابی» در بازه زمانی یک ماه از ۱۶ تیرماه آغاز شده است و تا ۱۵ مردادماه ۹۵ در سطح کشور اجرا میشود، با استقبال کتابفروشی ها و کتابخوانهای شهرهای بزرگ و کوچک کشور همراه شده است.
استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، قم، گیلان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، مازندران و فارس تاکنون از بین ۳۱ استان مشارکت کننده در این طرح، جزو ۱۰ استان پرفروش بر اساس کتاب شناخته شدهاند.
تولد جایزه بزرگ کتاب با توافق مدیران خانه کتاب و انجمن سینمای جوان
صبح روز یکشنبه این هفته، روسای خانه کتاب و انجمن سینمای جوان تفاهم نامهای را امضا کردند که بر اساس آن در سی و سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران، ۳۳ میلیون تومان جایزه به آثار اقتباسی از کتاب اختصاص پیدا می کند. این نشست با حضور مجید غلامی جلیسه و فرید فرخنده کیش روسای دو نهاد، در محل سرای کتاب در تهران برگزار شد.
به این ترتیب بر اساس این تفاهمنامه، «جایزه بزرگ کتاب» به برترین اثر اقتباسی جشنواره فیلم کوتاه اهدا خواهد شد.
احتمال تغییر زمان نمایشگاه کتاب گیلان
ابتدای این هفته، خبر احتمال تغییر زمان برگزاری نمایشگاه کتاب گیلان منتشر شد. به موجب این خبر، مدیر نمایشگاههای استانی موسسه نمایشگاههای فرهنگی، با بیان اینکه زمان نمایشگاه کتاب گیلان، پیشنهاد مسئولان ادارهکل ارشاد این استان بوده، در عین حال از احتمال جابجایی زمانی آن خبر داد.
علی سالاریان مدیر امور نمایشگاه های استانی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در این خبر، درباره اعتراض جمعی از کتابفروشان شهرستان رشت به زمان برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در گیلان (۱۲ تا ۱۷ مهر ۹۵) گفت: تاریخ برگزاری این نمایشگاه مطابق با آنچه ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان به ما ارسال کرده است، انتخاب شده است. اساساً ما به عنوان موسسه نمایشگاههای فرهنگی، تنها کار برنامهریزی برای برگزاری این نمایشگاهها را بر عهده داریم و چندان در تعیین بازه زمانی برگزاری آنها نقش نداریم.
چندی پیش، جمعی از کتابفروشیهای رشت در نامهای به رئیس اتحادیه کتابفروشان این شهرستان، به دلیل آنچه آسیب به صنف کتابفروش نامیدهاند، اعتراض خود را به زمان برگزاری نمایشگاه کتاب گیلان (۱۲ تا ۱۷ مهرماه) اعلام کرده و خواستار به تعویق انداختن زمان برگزاری این نمایشگاه شده بودند.
تضمین دادن به ناشران خارجی برای حضور در نمایشگاه کتاب
با ورود به بخش خبرهای مربوط به ناشران خارجی و حوزه بین الملل کتاب، خبر تضمین گرفتن ناشران خارجی برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران را مرور می کنیم. به طور خلاصه، درباره این خبر می توان گفت حل معضل کتب اُفست، ضابطهمند کردن فعالیت موزعان کتب خارجی و مطلع ساختن ناشران خارجی از شرایط حضورشان در نمایشگاه کتاب، از جمله تضمینهایی بود که در یکی از جلسات بررسی و ارزیابی بیست و نهمین نمایشگاه به ناشران خارجی برای حضور در نمایشگاه داده شد.
سومین جلسه بررسی و ارزیابی بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با موضوع بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران روز شنبه این هفته برگزار شد و این خبر مربوط به جلسه مذکور است.
محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این نشست گفت: متاسفانه برخی ناشران خارجی نگاه کاسبکارانه به فروش کتاب در ایران دارند و به همین دلیل شاهد حضور چندین نمایندگی از یک ناشر در نمایشگاه کتاب تهران هستیم. این موضوع نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. البته در آینده نزدیک بخش بینالملل در اتحادیه ناشران ایجاد خواهد شد و به طور متمرکز به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
در پایان این نشست مصوب شد تا موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران با تشکیل کارگروهی مشکلات حضور ناشران خارجی در نمایشگاه کتاب تهران را بررسی کند و گزارش آن را در جلسه آینده شورا ارایه دهد تا پس از تصویب به دبیرخانه شورای سیاستگذاری سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ارسال شود.
قتل نویسنده انگلیسی و بازداشت یک متهم
ابتدای این هفته یک خبر هم درباره دستگیری یک متهم به قتل هلن بیلی، نویسنده انگلیسی منتشر شد که موجب ورود مسائل جنایی به حوزه ادبیات شد. در این خبر اعلام شد که پلیس بریتانیا که در ماه آوریل اعلام کرده بود هلن بیلی ناپدید شده، اکنون شریک زندگی این نویسنده را در ارتباط با قتل وی زیر سوال برد.
این نویسنده کتاب کودک که خالق مجموعه «الکترا براون» است در اردیبهشت ماه ناپدید شد و در حالی که بیش از یک هفته از ناپدید شدن وی میگذشت، پای پلیس به پرونده کشیده شد. گفته شده جسد این نویسنده روز شنبه این هفته در منزل فرد متهم پیدا شده است. این فرد ۵۵ ساله از ماه آوریل که این نویسنده ناپدید شد از سوی مقامات پلیسی و فضایی متهم شده بود.
افزایش ۱۵ درصدی فروش کتاب در روسیه
برای اولین بار در ۲۵ سال گذشته، آمار فروش کتاب در روسیه حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش یافت. این خبر رور سه شنبه ۲۹ تیر منتشر شد و به موجب آن، سرگی استپاشین رییس اتحادیه کتاب روسیه به تازگی از جریان بیسابقه رشد فروش کتاب در سال جاری در این کشور خبر داد. در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۱۲ هزار نسخه کتاب و بروشور منتشر شده که حدود ۴ دهم درصد بیش از سال ۲۰۱۴ است. به گفته استپاشین روسیه در رتبه بندی جهانی صنعت نشر پس از چین، آمریکا و بریتانیا جایگاه سوم را از آن خود کرده است.
اوایل ماه ژوئن در میدان سرخ مسکو جشنوارهای برگزار شد که ۴۰۰ ناشر از ۵۰ منطقه روسیه را با ۱۰۰ هزار عنوان کتاب گرد هم آورده و با این حرکت به همگان نشان دادند که بازار کتاب در این کشور همچنان پویا است. با این حال کارشناسان معتقدند که این رشد اندک اما خوشحال کننده، دوام ندارد و به جریانی فزاینده تبدیل نخواهد شد.
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