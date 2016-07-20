به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت انجمن‌های ورزشی بابیان اینکه همدان در این رشته پتانسیل خوبی دارد، اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته شاهد توفیقات زیادی در این عرصه بودیم و میزبانی خوب مسابقات آسیایی «او اسپرت» گواه این است.

وی افزود: هیئت انجمن‌های ورزشی از فعالیت خوبی برخوردار است و در مدت کوتاه از فعالیت خود توانسته در سطح ملی عملکرد خوبی داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به کسب ۲ سهمیه پاراالمپیک در رشته‌های والیبال نشسته و دوومیدانی نابینایان در روزهای اخیر و همچنین ۲ سهمیه المپیک در رشته‌های دومیدانی و تیراندازی گفت: عادل برقعی و خدابنده لو ۲ داور و مربی به ترتیب در رشته تنیس و تیراندازی به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات المپیک حضور خواهند داشت.

منعم عنوان کرد: سال گذشته ورزش استان همدان ۷۵۰ عنوان کشوری، ۳۰ عنوان جهانی، ۲۰ عنوان آسیایی و ۱۸ عنوان بین‌المللی توسط جوانان و افتخارآفرینان کسب کرد.

وی با اشاره به چشم‌انداز اصلی ورزش استان همدان بیان کرد: یکی از اولویت‌های بسیار مهم، ارتقای جایگاه ورزش استان در عرصه‌های منطقه‌ای، جهانی و بین‌المللی با تأمین و توسعه ورزش قهرمانی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: هیئت‌های ورزشی باید به سمت حامیان بخش خصوصی پیش بروند و با جذب و مشارکت حامیان مالی، در توسعه رشته‌های ورزشی تلاش کنند.

وی کفت: هیئت انجمن‌های ورزشی از گستره فعالیت پرشمار برخوردار است و انتظار داریم به لحاظ جذب ورزشکار نیز تلاش دوچندان صورت گیرد.