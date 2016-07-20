به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، کمیته عالی حج سوریه با صدور بیانیه ای مقامات سعودی را مسئول کارشکنی ها در راستای عدم مشارکت حجاج سوری برای پنجمین سال متوالی در مراسم حج دانست.

بر اساس این گزارش در بیانیه کمیته عالی حج عربستان آمده است: خدمت به حاجیان بیت الله الحرام بر اداره کنندگان حرمین شریفین واجب و حق تمامی مسلمانان جهان است که مسئولان سعودی اقداماتی را برای راحتی آنان به منظور ادای مراسم حج انجام دهند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: وزارت حج رژیم وهابی سعودی تاکنون از امضای توافق نامه های رسمی با وزارت اوقاف سوریه برای ادای مراسم حج خودداری کرده است و این موضوع خلاف عرف است.

در پایان این بیانیه تصریح شده است: کمیته عالی حج سوریه، عربستان را مسئول عدم حضور حاجیان سوری در مراسم حج که یکی از اصول اسلامی است، می داند.

شایان ذکر است در مراسم حج سال گذشته به دلیل بی کفایتی های سران رژیم سعودی در اداره صحیح مراسم حج هزاران نفر از حاجیان به دلیل ازدحام جمعیت شهید شدند ولی در عین حال سعودی ها با گستاخی تمام در روند حضور حاجیان ایران در مراسم حج امسال نیز کارشکنی کرده و حجاج ایران را از ادای این مراسم معنوی و دینی محروم کردند